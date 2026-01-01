English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Cold Waves: చలి గుప్పిట్లో తెలంగాణ.. రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు..

Telangana Cold Waves:తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రస్తుతం గడ్డకట్టే చలి గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా  అటు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి ఇటు మైదాన ప్రాంతాల వరకు ప్రజలు వణికిపోతున్నారు.  ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే 3 నుండి 5 డిగ్రీల వరకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 08:13 AM IST

Telangana Cold Waves: చలి గుప్పిట్లో తెలంగాణ.. రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు..

తెలంగాణను చలి వణికిస్తోంది. అంతేకాదు గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోయాయి. రానున్న మరికొన్ని రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.  తెల్లవారుజామున దట్టమైన పొగమంచు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.ముఖ్యంగా ఉమ్మడి మెదక్, ఆదిలాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 6 నుంచి 8 డిగ్రీల మధ్య నమోదవుతున్నాయి. కోహిర్, సిర్పూర్ వంటి ప్రాంతాల్లో గత 25 రోజులుగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 6 డిగ్రీలకు అటూఇటుగా ఉంటోంది. 

ఇక హైదరాబాద్‌  శివారు ప్రాంతాల్లోనూ పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. ఇక్కడ 8 నుండి 12 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డవుతున్నాయి.
మొత్తంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో మాదిరిగా తెలంగాణను చలి వణికిస్తోంది. జనవరి 1 తర్వాత వాతావరణంలో చాలా మార్పులు ఉంటాయని ఇప్పటికే ఐఎండీ తెలిపింది. చలి కారణంగా చాలా చోట్ల కొత్త యేడాది సందడి తగ్గినట్టు కనిపించింది. చాలా మంది నిన్న ఇళ్లలోనే న్యూఇయర్‌ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. మరోవైపు మధ్యాహ్నం కూడా చలి తీవ్రత కనిపిస్తోంది. ఉత్తర భారతదేశం నుంచి చల్లటి పవనాలు వీయడం వలనే ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

అటు విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ వెళ్లే జాతీయ రహదారి పొగ మంచుతో నిండిపోయింది. చుట్టూ పొగమంచు ఉండటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గత రెండు రోజులుగా తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.  దీంతో వాహనాలు లైట్లు వేసుకొని నెమ్మదిగా వెళ్తున్నారు. పొగ మంచు అందాలు చూపరులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఉదయం వాహ్యాళీకి వెళ్లేవారు 8 గంటల తర్వాత వెళితే బెటర్ అనే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. 

 

