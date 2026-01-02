Telangana Fog Troubles: తెలంగాణకు కమ్మేసిన పొగమంచు.. పలు విమానాలు రద్దు..

జనవరి మాసం ఇది.. మంచుకురిసే సమయం అన్నట్లు తెలుగు రాష్ట్రాలను మంచు కమ్మేసింది. అంతేకాదు ఉదయం పూట పొగ దుప్పట్లు కప్పేసాయి. ఉదయం స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు వెళ్లే సమయం కావస్తున్నా పలు ప్రాంతాల్లో దట్టమయిన పొగమంచు అలుముకుంది. దీంతో జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వాహనాల హైబీమ్ హెడ్ లైట్లు వేసుకొని నెమ్మదిగా వెళుతున్నారు.
ఇక హైదరాబాద్ శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో పొగమంచు కారణంగా పలు విమానాల రద్దయ్యాయి. శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి డిల్లీ వెళ్లాల్సిన ఎయిర్ ఇండియా విమానం, తిరుపతి వెళ్లాల్సిన విమానం రద్దయింది. ఇక నల్గొండ పట్టణాన్ని పొగ మంచు కమ్మేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. భారీ పొగ మంచు ప్రభావంతో వాహనదారులు రోడ్డుపై నెమ్మదిగా వెళుతున్నారు. తీవ్రమయిన చలి, పొగ మంచు కారణంగా పిల్లలు, వృద్ధులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోను మంచు ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. ముఖ్యంగా అటు అల్లూరి జిల్లాలో మంచు దుప్పటి కమ్మేసింది. ఇటు ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పొగ మంచు ఒక్కసారిగా పెరిగింది. సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ మంచు ప్రభావం అధికమవుతోంది. మంచు ప్రభావంతో వాహనదారులు లైట్లు వేసుకొని నెమ్మదిగా వెళుతున్నారు. అటు వాతావరణ శాఖ కూడా వచ్చే సంక్రాంతి వరకు ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
