English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Fog Troubles: తెలంగాణకు కమ్మేసిన పొగమంచు.. పలు విమానాలు రద్దు..

Telangana Fog Troubles: తెలంగాణకు కమ్మేసిన పొగమంచు.. పలు విమానాలు రద్దు..

Telangana Cold Waves:తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రస్తుతం గడ్డకట్టే చలి గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా  అటు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి ఇటు మైదాన ప్రాంతాల వరకు ప్రజలు వణికిపోతున్నారు.  ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే 3 నుండి 5 డిగ్రీల వరకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 12:27 PM IST

Trending Photos

EPFO ATM Withdrawal: అలెర్ట్.. అలెర్ట్.. ATM నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు విత్ డ్రా ..ఎప్పటి నుంచంటే..?
6
EPFO PF Withdrawal
EPFO ATM Withdrawal: అలెర్ట్.. అలెర్ట్.. ATM నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు విత్ డ్రా ..ఎప్పటి నుంచంటే..?
Meenakshi Chaudhary Photos: ఈసారి సంక్రాంతి మ్యాజిక్ కలిసొస్తుందా? మీనాక్షి చౌదరి గ్లామర్‌తో మరో హిట్ కొట్టేస్తుందా?
8
Meenakshi Chaudhary
Meenakshi Chaudhary Photos: ఈసారి సంక్రాంతి మ్యాజిక్ కలిసొస్తుందా? మీనాక్షి చౌదరి గ్లామర్‌తో మరో హిట్ కొట్టేస్తుందా?
Shanmukh Jaswanth: దీప్తి సునైనాతో బ్రేకప్.. ఇన్నేళ్ల తర్వాత కొత్త ప్రియురాల్ని పరిచయం చేసిన షణ్ముఖ్ జస్వంత్..!
5
Shanmukh Jaswanth
Shanmukh Jaswanth: దీప్తి సునైనాతో బ్రేకప్.. ఇన్నేళ్ల తర్వాత కొత్త ప్రియురాల్ని పరిచయం చేసిన షణ్ముఖ్ జస్వంత్..!
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు న్యూ ఇయర్ గుడ్ న్యూస్.. రూ. 5000 తగ్గిన బంగారం ధర.. జనవరి 1వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
5
Gold prices today
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు న్యూ ఇయర్ గుడ్ న్యూస్.. రూ. 5000 తగ్గిన బంగారం ధర.. జనవరి 1వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Telangana Fog Troubles: తెలంగాణకు కమ్మేసిన పొగమంచు.. పలు విమానాలు రద్దు..

జనవరి మాసం ఇది.. మంచుకురిసే సమయం అన్నట్లు తెలుగు రాష్ట్రాలను మంచు కమ్మేసింది. అంతేకాదు ఉదయం పూట పొగ  దుప్పట్లు కప్పేసాయి. ఉదయం స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు వెళ్లే సమయం కావస్తున్నా పలు ప్రాంతాల్లో దట్టమయిన పొగమంచు అలుముకుంది. దీంతో జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వాహనాల హైబీమ్‌ హెడ్‌ లైట్లు వేసుకొని నెమ్మదిగా వెళుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక హైదరాబాద్ శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో పొగమంచు కారణంగా పలు విమానాల రద్దయ్యాయి. శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి డిల్లీ వెళ్లాల్సిన ఎయిర్ ఇండియా విమానం, తిరుపతి వెళ్లాల్సిన విమానం రద్దయింది.  ఇక నల్గొండ పట్టణాన్ని పొగ మంచు కమ్మేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. భారీ పొగ మంచు ప్రభావంతో వాహనదారులు రోడ్డుపై  నెమ్మదిగా వెళుతున్నారు. తీవ్రమయిన చలి, పొగ మంచు కారణంగా పిల్లలు, వృద్ధులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోను మంచు ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. ముఖ్యంగా అటు  అల్లూరి జిల్లాలో మంచు దుప్పటి కమ్మేసింది. ఇటు ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పొగ మంచు ఒక్కసారిగా పెరిగింది. సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ మంచు ప్రభావం అధికమవుతోంది. మంచు ప్రభావంతో వాహనదారులు లైట్లు వేసుకొని నెమ్మదిగా వెళుతున్నారు. అటు వాతావరణ శాఖ కూడా వచ్చే సంక్రాంతి వరకు ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.  

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Heavy FogHeavy Fog In TelanganaCold WavesTelangana weather updatesIndia Weather Update

Trending News