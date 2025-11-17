Cold Wave in Telangana: తెలంగాణను భయపెడుతున్న చలి..రికార్డ్ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు..

Cold Wave in Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చలి పులి వణికిస్తోంది. క్రమంగా రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత పెరుగుతూ పోతుంది. కొన్ని జిల్లాల్లో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పడిపోతున్నాయి. రాబోయే మూడు రోజులకుగాను 10 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. గాలి తేమ శాతం తగ్గడం.. పొడి వాతావరణం.. రాజస్థాన్ సహా ఉత్తరాది నుంచి వీస్తోన్న చలి గాలులతో తెలంగాణలో చలి ముసురేసుకుంది. దీంతో ఉదయం పూట చాలా మంది లేవలేకపోతున్నారు. వృద్దులు, మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తెలంగాణలో ఆసిఫాబాద్, వికారాబాద్, మెదక్, నిర్మల్, భూపాలపల్లి, మంచిర్యాల, వరంగల్, సంగారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, ములుగు జిల్లాల్లో 6-10 డిగ్రీలలోపు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకు యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. వచ్చే రెండు రోజుల్లో చలి తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందని హెచ్చరించింది.
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుంచి 3 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదు కానుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. కొన్నిచోట్ల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 6 డిగ్రీలకు పడిపోయే అవకాశం ఉందంటోంది. కాగా నిన్న రాత్రి ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్లో అత్యల్పంగా 7.4 డిగ్రీ సెల్సియస్ నమోదయ్యింది. ఇక హైదరాబాద్ నగరంలోనూ రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 7 - 11 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉందంటోంది.
ముఖ్యంగా శేరిలింగంపల్లిలో అత్యల్పంగా 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్ర నమోదైంది. అటు ఈసీఐఎల్, బోడుప్పల్, సైనిక్ పురి వంటి శివారు ప్రాంతాల్లో ఉదయం దట్టమైన పొగమంచు అలముకునే అవకాశాలున్నాయంటోంది. ఉష్ణోగ్రతలకు తగ్గట్టుగా ప్రజలు జాగ్రత్తులు తీసుకోవాలంటూ అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ.
