Telangana Cold Waves: తెలంగాణను వణికిస్తోన్న చలి పులి.. రాత్రి పూట బయటకు రావాలంటే వణుకే..

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి పంజా విసురుతోంది. రానున్న 3 రోజులు ఇదే పరిస్థితి వుంటుందని భారత వాతావరణశాఖ తెలిపింది. చాలా ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అంటే సింగిల్ డిజిట్ కు టెంపరేచర్లు రికార్డ్ అవుతున్నాయి. దీంతో ఉదయం, సాయంత్రి వేళల్లో బయటకు వెళ్లాలంటే వణికిపోయే పరిస్థితి నెలకొంది. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3-4 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందంటోంది హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ.
ఈరోజు , రేపు, ఎల్లుండి ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, సంగారెడ్డి, మెదక్ , కామారెడ్డి జిల్లాల్లో శీతల గాలులు వీస్తాయంటూ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో అవసరమైతే తప్ప బయటికి రావద్దని సూచించింది.
మిగిలిన జిల్లాల్లో సైతం ఉష్ణోగ్రతలు 15 డిగ్రీల లోపల నమోదయ్యే అవాకాశాలున్నాయంటోంది వాతావరణశాఖ. ముఖ్యంగా ఉత్తరాది నుంచి వీస్తోన్న చలి గాలులతో తెలంగాణతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. రాబోయే సంక్రాంతి సీజన్ వరకు ఇదే చల్లటి వాతావరణం ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ప్రజలు బయట తిరిగేటపుడు తల, చెవులు, శరీరం మొత్తం కప్పుకొని ఉండే బట్టలు తొడుక్కోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
