  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  Telangana Cold Waves: తెలంగాణను వణికిస్తోన్న చలి పులి.. రాత్రి పూట బయటకు రావాలంటే వణుకే..

Telangana Cold Waves: తెలంగాణను వణికిస్తోన్న చలి పులి.. రాత్రి పూట బయటకు రావాలంటే వణుకే..

Telangana Cold Waves: డిసెంబర్ అంటేనే చలికి కేరాఫ్ అడ్రస్. ఈ నెలలో దేశ వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. అటు తెలంగాణలో కూడా చలి చంపేస్తోంది. రోజు రోజుకు చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 9, 2025, 09:30 AM IST

Telangana Cold Waves: తెలంగాణను వణికిస్తోన్న చలి పులి.. రాత్రి పూట బయటకు రావాలంటే వణుకే..

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి పంజా విసురుతోంది. రానున్న 3 రోజులు ఇదే పరిస్థితి వుంటుందని భారత  వాతావరణశాఖ తెలిపింది. చాలా ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు  అంటే సింగిల్‌ డిజిట్ కు టెంపరేచర్లు  రికార్డ్‌ అవుతున్నాయి. దీంతో ఉదయం, సాయంత్రి వేళల్లో బయటకు వెళ్లాలంటే వణికిపోయే పరిస్థితి నెలకొంది. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3-4 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందంటోంది హైదరాబాద్‌ వాతావరణ శాఖ. 

ఈరోజు , రేపు, ఎల్లుండి  ఆదిలాబాద్‌,  ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, సంగారెడ్డి, మెదక్‌ , కామారెడ్డి జిల్లాల్లో శీతల గాలులు వీస్తాయంటూ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో అవసరమైతే తప్ప బయటికి రావద్దని సూచించింది.

మిగిలిన జిల్లాల్లో సైతం ఉష్ణోగ్రతలు 15 డిగ్రీల లోపల నమోదయ్యే అవాకాశాలున్నాయంటోంది వాతావరణశాఖ. ముఖ్యంగా ఉత్తరాది నుంచి వీస్తోన్న చలి గాలులతో తెలంగాణతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. రాబోయే సంక్రాంతి సీజన్  వరకు ఇదే చల్లటి వాతావరణం ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ప్రజలు బయట తిరిగేటపుడు తల, చెవులు, శరీరం మొత్తం కప్పుకొని ఉండే బట్టలు తొడుక్కోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Cold WavesTelangana weather updatesIndia Weather UpdateTelangana Weather ForecastTelangana Weather updates in telugu

