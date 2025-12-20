Telangana Cold Waves: తెలంగాణలో గజ గజ.. వచ్చే 3 రోజులు జాగ్రత్త..

తెలంగాణలో చలి తీవ్రత రోజురోజుకు పెరుగుతూ పోతుంది. 19 జిల్లాల్లో సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీచేసింది వాతావరణశాఖ. వచ్చే మూడు రోజులు చలి తీవ్రత విపరీతంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 4 నుంచి 6 డిగ్రీల వరకు తగ్గాయని అధికారులు తెలిపారు.
మొన్నటి వరకు 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంటే వామ్మో అనుకున్న స్థాయి నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు మరింత దిగజారాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 6 నుంచి 12 డిగ్రీల మధ్య నమోదవుతున్నాయి. అత్యల్పంగా సంగారెడ్డి జిల్లా కోహిర్లో 6.1 డిగ్రీలు నమోదైంది.
ఇక కుమ్రం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్లో 6.3 నమోదైంది. రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్లో 6.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యాయి. భాగ్య నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో కూడా 6 డిగ్రీల నుంచి 8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నార్త్, హైదరాబాద్ వెస్ట్ లో 5 డిగ్రీల నుంచి 8 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో టూ వీలర్స్ లో ప్రయాణించే వాళ్లు అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దని సూచిస్తున్నారు. ఉబ్బసం రోగులు ఉన్నవాళ్లు పలు జాగ్రత్తులు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
