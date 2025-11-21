Telangana Cold Wave: తెలంగాణకు వణికిస్తున్న చలి.. నవంబర్ లో అత్యంత కనిష్టానికి ఉష్ణోగ్రతలు..

Telangana Cold Wave: తెలంగాణను మొన్నటి వరకు వానలు ఇబ్బంది పెట్టాయి. తాజాగా ఇపుడు నవంబర్ నెలలోనే చలి చంపేస్తోంది. మరోవైపు తెలంగాణ ఈశాన్య దిశ నుంచి తక్కువ ఎత్తులో వీస్తున్న గాలుల ప్రభావంతో చలి తీవ్రంగా ఉంటుంది. నైరుతి సీజన్ చివరలో భారీ వర్షాలు నమోదు కావడం.. వాతావరణంలో నెలకొన్న మార్పుల వల్ల చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ ముందస్తుగా అంచనా వేసింది. నెలాఖరు నాటికి మరింత తీవ్రమవుతుందని హెచ్చరించింది.
వాతావరణంలో మార్పులతో కాస్త ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని నిపుణులు అంచనా వేసినప్పటికీ... పగటి పూట సాధారణ వాతావరణం నమోదవుతుండగా... రాత్రిపూట మాత్రం కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోతున్నాయి. గురువారం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత మహబూబ్నగర్లో 33.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదు కాగా.. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత మెదక్లో 9.2 డిగ్రీలుగా నమోదైంది.
రాష్ట్ర ప్రణాళిక శాఖ వివరాల ప్రకారం కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత అత్యంత తక్కువగా మెదక్ జిల్లా కోహిర్లో 7.4 డిగ్రీ సెల్సియస్గా నమోదైంది. రాష్ట్రంలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 4 నుంచి 6.9 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. రాబోయే డిసెంబర్ తో పాటు సంక్రాంతి పండగ వరకు తెలంగాణలో చల్లని వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెబుతుంది.
