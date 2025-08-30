English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Basara Floods:‘బాసర’లో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదారమ్మ.. పుణ్యక్షేత్రాన్ని తాకిన వరద నీరు..!

Basara Floods: బాసర పుణ్యక్షేత్రం వద్ద గోదారమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతుంది. అయినా..  ఉగ్రరూపం తగ్గడం లేదు. ప్రధాన ఘాట్ మొత్తం తాకి ఉరకలు వేస్తూ గోదారమ్మ ప్రవహిస్తోంది. నిర్మల్ జిల్లా బాసర గోదావరి నది నీటిమట్టం నిన్న సాయంత్రం నుంచి క్రమ క్రమంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో  గోదావరి నది నుండి ఆలయం రోడ్లు జలమయం అయ్యాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:26 PM IST

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
6
Ias Smita Sabharwal
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Basara Floods:‘బాసర’లో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదారమ్మ.. పుణ్యక్షేత్రాన్ని తాకిన వరద నీరు..!

Basara Floods: బాసర ఆలయం దగ్గర గోదారమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతుంది. అంతేకాదు బాసర ఆలయం దరిదాపుల్లోకి వరద రావడంతో హుటాహుటిన బాసర వెళ్లిన జిల్లా ఎస్పీ జానకి షర్మిల వరద పరిస్థితిని సమీక్షించారు. బాసర బ్రిడ్జికి అత్యంత దగ్గరగా కేవలం మూడు ఫీట్ల క్రింది నుంచి ప్రవహిస్తూ గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చి ప్రవహిస్తోంది. గోదారమ్మ బ్యాక్ వాటర్‌తో రైతుల పంట పొలాలు నదీ జలాలతో నిండిపోయి చెరువుల్లా దర్శనమిస్తున్నాయి. బాసర రైల్వే స్టేషన్ అలాగే బాసర జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయ సమీపం వరకు నదీ ప్రవాహం జలాలు రావడంతో బాసరతో పాటు చుట్టు ప్రక్కల గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

వరద నీటి ప్రవాహం ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో 100 వరకు అతిథి గృహాలు, పలు గెస్ట్ హౌస్‌లు జలమయమయ్యాయి. SBI బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. ప్రైవేటు అతిథి గృహాలు పలు హోటళ్లు నీట మునిగాయి... బాసరలో వరద ప్రాంతాలను ఎమ్మెల్యే రామారావు పటేల్ పరిశీలించారు. వేకువజామునే బాసరలో వరద ప్రాంతాలను సందర్శించారు. అనంతరం వరద బాధితులతో పాటు వివిధ రకాల పంటలను నష్టపోయిన రైతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. 

మెదక్‌ జిల్లా ఏడుపాయల వద్ద మంజీరా ఉగ్రరూపం కొనసాగుతోంది. ఆలయాన్ని ముంచెత్తిన వరదతో 16 రోజులుగా ఆలయం మూతపడింది. రాజగోపురం వద్దే అమ్మవారి విగ్రహానికి పూజలు కొనసాగుతున్నాయి. సింగూరు ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తడంతో ఆలయం ఎదుట ప్రమాదకర స్థాయిలో మంజీరా నది ప్రవహిస్తోంది. గర్భగుడిలో అమ్మవారి పాదాలను తాకుతూ మంజీరా పరవళ్లు తొక్కుతోంది.

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Basara FloodsBasara Saraswathi temple floodsBasara templeManjeeraGodavari Floods

Trending News