Hyderabad Floods: మూసీ వరదలతో మునిగిన హైదరాబాద్.. బాధితులకు అండగా ఉండాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు..

Pawan Kalyan Calls Help Hyderabad Flood victims: ఈ శుక్రవారం రాత్రి మూసి నది పరివాహాక ప్రాంత ప్రజలకు కాళరాత్రి అనే చెప్పాలి. గతంలో ఎన్నడు లేనంతగా హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలు నిండిపోవడంతో 35 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని మూసిలోకి ఒదలడంతో  మూసీ నది పరివాహాక ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ఇక వరదల్లో చిక్కుకున్న బాధితులకు అండగా నిలవాలని తెలుగు హీరో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 27, 2025, 11:40 AM IST

Hyderabad Floods: మూసీ వరదలతో మునిగిన హైదరాబాద్.. బాధితులకు అండగా ఉండాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు..

Pawan Kalyan Calls Help Hyderabad Flood victims: హైదరాబాద్ మహా  నగరంలోనూ, తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మూసీ వరదతో ఎం.జి. బస్టాండ్, పరిసరాలు నీట మునిగాయి. గతంలో ఎన్నడు లేనంతగా అర్ధరాత్రి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ గేట్లు తెరవడంతో ఒక్కసారిగా మూసి నది పరివాహాక ప్రాంతాలను వరద ముంచెత్తింది. అపుడెపుడో ఎనిమిదేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ ను వరదలు ముంచెత్తాయి. ఆ తర్వాత ఇన్నేళ్లకు భారీ వర్షాలతో ఒక్కసారిగా మూసి నది ఉప్పొంగడంతో కాలనీలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో  హైదరాబాద్ వరద బాధితులకు అండగా నిలబడాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు నిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా  ముఖ్యమంత్రి  రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సహాయక చర్యలు మొదలుపెట్టాయి. ప్రభుత్వ సూచనలను, వాతావరణ హెచ్చరికలను ప్రజలు అనుసరించాలని పవన్ సూచించారు.  వరద బాధితులకు ధైర్యం చెప్పి, వారికి అవసరమైన ఆహార అందించే సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని జనసేన తెలంగాణ నాయకులు, తన అభిమానులతో పాటు సామాన్య ప్రజలు నడుం బిగించాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు నిచ్చారు. 

హైదరాబాద్‌ శివారులోని జంట జలాశయాలు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. హిమాయత్‌సాగర్, గండిపేట్‌ రిజర్వాయర్ల నుంచి భారీగా వరద హైదరాబాద్‌ను ముంచెత్తుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో వరద పోటెత్తింది. వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్లుగా దిగువకు వదిలేస్తున్నారు. గండిపేట 15గేట్లు 9అడుగుల మేర ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఇన్‌ ఫ్లో 11వేల 600 క్యూసెక్కులు ఉండగా అవుట్‌ ఫ్లో 12వేల 660 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. 

అటు హిమాయత్‌ సాగర్‌కు భారీగా వరద పోటెత్తింది. ఇన్‌ ఫ్లో 15వేల క్యూసెక్కులు ఉండగా, అవుట్‌ ఫ్లో 20వేల 872 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. 11 గేట్లను ఆరు ఫీట్ల మేర ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Musi River FloodsMGBSHyderabad FloodsMusi river overflowMGBS bus stand flood

