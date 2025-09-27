Hyderabad Floods: మూసీ వరదలతో మునిగిన హైదరాబాద్.. బాధితులకు అండగా ఉండాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు..

Pawan Kalyan Calls Help Hyderabad Flood victims: హైదరాబాద్ మహా నగరంలోనూ, తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మూసీ వరదతో ఎం.జి. బస్టాండ్, పరిసరాలు నీట మునిగాయి. గతంలో ఎన్నడు లేనంతగా అర్ధరాత్రి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ గేట్లు తెరవడంతో ఒక్కసారిగా మూసి నది పరివాహాక ప్రాంతాలను వరద ముంచెత్తింది. అపుడెపుడో ఎనిమిదేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ ను వరదలు ముంచెత్తాయి. ఆ తర్వాత ఇన్నేళ్లకు భారీ వర్షాలతో ఒక్కసారిగా మూసి నది ఉప్పొంగడంతో కాలనీలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వరద బాధితులకు అండగా నిలబడాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు నిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సహాయక చర్యలు మొదలుపెట్టాయి. ప్రభుత్వ సూచనలను, వాతావరణ హెచ్చరికలను ప్రజలు అనుసరించాలని పవన్ సూచించారు. వరద బాధితులకు ధైర్యం చెప్పి, వారికి అవసరమైన ఆహార అందించే సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని జనసేన తెలంగాణ నాయకులు, తన అభిమానులతో పాటు సామాన్య ప్రజలు నడుం బిగించాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు నిచ్చారు.
హైదరాబాద్ శివారులోని జంట జలాశయాలు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. హిమాయత్సాగర్, గండిపేట్ రిజర్వాయర్ల నుంచి భారీగా వరద హైదరాబాద్ను ముంచెత్తుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో వరద పోటెత్తింది. వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్లుగా దిగువకు వదిలేస్తున్నారు. గండిపేట 15గేట్లు 9అడుగుల మేర ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఇన్ ఫ్లో 11వేల 600 క్యూసెక్కులు ఉండగా అవుట్ ఫ్లో 12వేల 660 క్యూసెక్కులుగా ఉంది.
అటు హిమాయత్ సాగర్కు భారీగా వరద పోటెత్తింది. ఇన్ ఫ్లో 15వేల క్యూసెక్కులు ఉండగా, అవుట్ ఫ్లో 20వేల 872 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. 11 గేట్లను ఆరు ఫీట్ల మేర ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
