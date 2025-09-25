Godavari Floods at Basara: బాసరలో గోదావరి ఉగ్రరూపం.. మునిగిన పుష్కర ఘాట్లు..

Godavari Floods at Basara: గత నెల రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో, ఎగువ ప్రాంతాలయిన నాందేడ్, పర్బని, ఔరంగాబద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలకు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. గంట గంటకు నీటిమట్టం పెరగడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రవాహం పెరగడంతో అధికారులు రహదారులకు అడ్డుకట్టుగా బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు 4వ రోజుకు చేరాయి.
ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న గోదావరి వరదతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఐదు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇప్పటికైనా గోదారమ్మ తల్లి శాంతించమ్మ అని గ్రామాల ప్రజలు వేడుకుంటున్నారు. అంతేకాదు గోదరమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.
మరోవైపు మంజీర జలాలు ఏడుపాయల వనదుర్గా భవానిని జలదిగ్బంధం చేశాయి. ఎగువప్రాంతంలో కురుస్తున్న భారీవర్షాలతో మంజీర నదిలో జలాలు ఉరకలేస్తున్నాయి. ఆలయం ముంగిట మంజీర నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. గర్భగుడిలో అమ్మవారి పాదాలను తాకుతూ వెళ్తున్న మంజీరా జలాలు దూసుకుపోతున్నాయి. పెరిగిన వరద ఉధృతితో ఏడుపాయల వనదుర్గాభవాని ఆలయం పదమూడోరోజు మూతపడింది. దీంతో రాజగోపురంలోనే అమ్మవారు దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి.మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల వరకు భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. త
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల వరకు వాతావరణ విశ్లేషణ మరియు వాతావరణ హెచ్చరికలు :
ఈరోజు రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. గంటకు 40 నుంచి 50 కి మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు తో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.