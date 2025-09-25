English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Godavari Floods at Basara: బాసరలో గోదావరి ఉగ్రరూపం.. మునిగిన పుష్కర ఘాట్లు..

Godavari Floods at Basara: గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. నిర్మల్‌ జిల్లా బాసర వద్ద బ్యాక్‌ వాటర్‌ వల్ల రహదారి వెళ్లే మార్గాలు, పుష్కర ఘాట్లు నీట మునిగాయి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 25, 2025, 02:05 PM IST

Godavari Floods at Basara: గత నెల రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి.  రాష్ట్రంలో, ఎగువ ప్రాంతాలయిన నాందేడ్‌, పర్బని, ఔరంగాబద్‌ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలకు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. గంట గంటకు నీటిమట్టం పెరగడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రవాహం పెరగడంతో అధికారులు రహదారులకు అడ్డుకట్టుగా బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు 4వ రోజుకు చేరాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న గోదావరి వరదతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు  పడుతున్నారు. ఐదు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇప్పటికైనా గోదారమ్మ తల్లి శాంతించమ్మ అని గ్రామాల ప్రజలు వేడుకుంటున్నారు. అంతేకాదు గోదరమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. 

మరోవైపు మంజీర జలాలు ఏడుపాయల వనదుర్గా భవానిని జలదిగ్బంధం చేశాయి. ఎగువప్రాంతంలో కురుస్తున్న భారీవర్షాలతో మంజీర నదిలో జలాలు ఉరకలేస్తున్నాయి. ఆలయం ముంగిట మంజీర నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. గర్భగుడిలో అమ్మవారి పాదాలను తాకుతూ వెళ్తున్న మంజీరా జలాలు దూసుకుపోతున్నాయి. పెరిగిన వరద ఉధృతితో ఏడుపాయల వనదుర్గాభవాని ఆలయం పదమూడోరోజు మూతపడింది. దీంతో రాజగోపురంలోనే అమ్మవారు దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి.మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల వరకు భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. త
తెలంగాణ  రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల  వరకు వాతావరణ విశ్లేషణ మరియు వాతావరణ హెచ్చరికలు : 

ఈరోజు రేపు,  ఎల్లుండి  రాష్ట్రంలోని  కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. గంటకు 40 నుంచి 50 కి మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు తో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది.

