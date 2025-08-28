English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Medak Rains: ఎవరు బయటకు రావొద్దు!.. మెదక్ జిల్లాకు రెడ్ అలర్ట్..

Medak Rains: కుంభవృష్టి వర్షంతో మెదక్ జిల్లా ఆగమాగమవుతోంది. నిన్నటి నుంచి ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షంతో జిల్లాలోని వాగులు, వంకలన్ని ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. నేడు, రేపు కూడా భారీ వర్షాలు ఉన్న నేపథ్యంలో రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 28, 2025, 09:15 AM IST

Medak Rain Alert: మెతుకు జిల్లా  మెదక్ లో కుంభవృష్టిపై కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ ప్రకటన చేశారు.  జిల్లాలో అన్ని విద్యాసంస్థలకు నేడు సెలవు ప్రకటించారు. అవసరం అయితే.. ఈ వీకెండ్ వరకు స్కూల్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ఇవ్వనున్నట్టు తెలిపారు.  అత్యవసరం అయితేనే జిల్లా ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావాలను సూచించారు.  నేడు, రేపు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇప్పటికే జిల్లాకి రెడ్ అలర్ట్ జారీ అయ్యిందని అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.  అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్  93919 42254  కాల్ చేయాలని తెలిపారు. 

ముఖ్యంగా మెదక్ జిల్లాలో మొన్న రాత్రి నుంచి ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షంతో జిల్లాలోని వాగులు, వంకలన్ని ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. హవేలి ఘనపూర్ మండలం నాగపూర్ లో ఐదు గంటల్లోనే 210 మిల్లిమీటర్ల వర్షం కురిసింది. సర్దానలో  200 మిల్లిమీటర్లు, రామాయంపేటలో 170 మిల్లిమీటర్ల వర్షం కురిసింది. హవేలీ ఘనపూర్ మండలం నాగపూర్ వాగులో  కారు కొట్టుకుపోయింది. కారులో నలుగురు ఉండొచ్చని చెబుతున్న స్థానికులు  సహాయ చర్యలు చేపట్టారు.

భారీ వర్షాలతో జన జీవనం స్తంభించి పోయింది. వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో మెదక్ జిల్లా నారారణఖేడ్ వాగు బ్రిడ్జి‌పై నుండి నీరు ప్రవహిస్తూ ఉండటంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. కంగ్టి, సిర్గాపుర్ రూట్లో ప్రయాణాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.టేక్మాల్ మండలంలో కురిసిన వర్షాలతో  దీంతో నార్సింగ్ - పెద్ద శంకరంపేట మధ్య వాగు పొంగిపొర్లుతోంది. వరద రోడ్డుపై ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

