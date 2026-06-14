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Telangana Rains: తెలంగాణలో ఆదివారం కుండపోత వర్షం.. ఈ జిల్లాలకు భారీ అలర్ట్‌

Heavy Rain Alert To 8 Districts Of Telangana On June 14th: వర్షాకాలంలో జోరుగా వర్షాలు కురుస్తుండడంతో తెలంగాణ తడిసి ముద్దవుతోంది. వరుసగా నాలుగు రోజుల నుంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఆదివారం కూడా తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ఏయే జిల్లాల్లో వర్షాలు ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 14, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:04 AM IST
Telangana Rains: తెలంగాణలో ఆదివారం కుండపోత వర్షం.. ఈ జిల్లాలకు భారీ అలర్ట్‌
Image Credit: Telangana Heavy Rain Alert

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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