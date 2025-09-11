English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Rain: రాబోయే 3 రోజుల పాటు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

Telangana Rain Alert: తెలంగాణ మళ్లీ మళ్లీ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నిన్న మొన్నటి వరకు తెలంగాణలో భారీ వానాలకు పలు జిల్లాలు అతలాకుతలం అయ్యాయి. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాలను వరదలు ముంచెత్తెయాయి. ఇపుడిపుడే అక్కడ సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణకు మళ్లీ భారీ వర్ష సూచనలు ఉండబోతున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 11, 2025, 10:03 AM IST

Trending Photos

Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
5
Pooja Hegde
Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
Telangana Rain: రాబోయే 3 రోజుల పాటు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

Telangana Rain Alert:తెలంగాణలో మళ్లీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నెల 14 వరకు ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ప్రధానంగా ఈ రోజు రేపు  ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఈ క్రమంలోనే   ఇవాళ ఆదిలాబాద్​, కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్​, నిజామాబాద్​, రాజన్న సిరిసిల్ల, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్​, సిద్దిపేట, మెదక్​, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అంతేకాదు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.ఈ మేరకు  ఆ  జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. అలాగే  హైదరాబాద్​లో నాలుగు రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఇలా వుండగా నిన్న పిడుగులు పడి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ముగ్గురు మృతి చెందారు. పలువురు ప్రమాదబారిన పడ్డారని సమాచారం. వర్షం నేపథ్యంలో  లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం  

ముఖ్యంగా మొన్నటి వరకు బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తన మూలంగా తెలంగాణతో పాటు ఏపీలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో మత్స్య కారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అటు వాగులు, వంకలు, నదీ పరివాహాక ప్రాంతాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. అటు భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పలు స్కూల్లకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

telangana rainsSchool HolidayToday Weather Live UpdatesRain Live UpdateIMD alert

Trending News