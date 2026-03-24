  • Rain Alert: హైదరాబాద్‌లో దంచికొట్టిన వాన.. తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా

Rain Alert: హైదరాబాద్‌లో దంచికొట్టిన వాన.. తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా

Heavy Rain In Hyderabad And Telagnana Districts Night Time: వేసవికాలంలో వరుసగా వర్షాలు పడుతుండగా.. మరోసారి హైదరాబాద్‌లో వాన దంచికొట్టింది. నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు తడిసి ముద్దవగా.. తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా వర్షం పడింది. అకాల వర్షానికి సాధారణ ప్రజలతోపాటు రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 24, 2026, 07:55 PM IST

Rain Alert: హైదరాబాద్‌లో దంచికొట్టిన వాన.. తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా

Hyderabad Rains: వేసవి ప్రారంభమైన తర్వాత వాతావరణం విచిత్రంగా మారింది. ఎండలు దంచికొట్టాల్సి ఉండగా ఈ కాలంలో గమ్మత్తుగా వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. అకాల వర్షాలు పడుతాయని వాతావరణ శాఖ తెలపగా.. దానికి తగ్గట్టుగానే తెలంగాణతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అక్కడక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి. అకస్మాత్తుగా మంగళవారం సాయంత్రం కూడా వర్షం దంచికొట్టింది. హైదరాబాద్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలతోపాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షం పడింది. వర్షానికి స్థానికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్‌లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారింది. నగరమంతా వర్షం కురుస్తుండడంతో హైదరాబాద్‌ అవస్థలు పడ్డారు. నగరంలోని ఆల్విన్ కాలనీ, ఎల్లమ్మ బండ, హైదర్‌నగర్, భాగ్యనగర్ కాలనీ, వివేకానందనగర్, కూకట్‌పల్లి, జగద్గిరిగుట్ట, కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ, బాలాజీ నగర్, మూసాపేట్, ప్రశాంతి నగర్, బాలానగర్, జూబ్లీహిల్స్‌, బంజారాహిల్స్‌, అమీర్‌పేట తదితర ప్రాంతాలలో వర్షం కురుస్తుంది. ఉదయం నుంచి ఎండ తీవ్రతో అల్లాడిన ప్రజలకు సాయంత్రం నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమవడంతో ఊరట చెందారు. వాతావరణం చల్లబడిన ఒక్కసారిగా వర్షం కురుస్తుంది. ఉక్కబోతతో అల్లాడిన ప్రజలు వర్షం కురుస్తుండడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో వడగళ్లు
కుండపోత వర్షానికి తోడుగా వడగండ్లు కూడా పడ్డాయి. భారీ వర్షం కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో కార్యాలయాల నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

సంగారెడ్డి జిల్లాలో..
హైదరాబాద్‌ శివారులోని సంగారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది. జిల్లాలోని గుమ్మడిదల, ఐడీఏ బొల్లారం, జిన్నారం తదితర గ్రామాల్లో భారీ వర్షం పడింది. నల్లటి మబ్బులతో అమీన్‌పూర్ కమ్ముకుపోవడంతో అక్కడ పరిస్థితి భయంకరంగా మారింది.

రంగారెడ్డి జిల్లాలో..
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది. రాజేంద్రనగర్ సర్కిల్ పరిధిలోని భారీ వర్షం పడగా వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. హైదర్‌గూడ, అత్తాపూర్, బుద్వేల్, రాజేంద్రనగర్, కోకాపేట్, నార్సింగి, మైలార్‌దేవ్‌పల్లి పలు ప్రాంతాలలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం పడగా.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగండ్లు పడ్డాయి. భారీ వర్షం కురవడంతో పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ అంతరాయం కలిగింది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

