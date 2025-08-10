Hyderabad Rain: అరగంటలో భారీ వర్షం.. నీట మునిగిన హైదరాబాద్.. అత్యధిక వర్షపాతం ఇక్కడే..

Hyderabad Rain: శ్రావణ మాసం వర్ష ఋతువులో వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. ముఖ్యమైన పండగల రోజు ఈ వర్షాలు పడటంతో షాపింగ్ కోసం బయటకు వచ్చిన ప్రజలకు చుక్కలు కనిస్తున్నాయి. దాదాపు అరగటంలోనే పలు చోట్లు 10 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదు అయింది. నిన్న రాత్రి 11 గంటల వరకు హైదరాబాద్ శివారులోని అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ లో అత్యధికంగా 13.5 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఉన్న నాంపల్లి, బేగంబజార్ ప్రాంతాల్లో 12.5 సెం.మీ వర్ష పాతం నమోదు అయినట్టు ఐఎండీ తెలిపింది. నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న ఖైరతాబాద్, చార్మినార్ ప్రాంతాల్లో 11 సెం.మీ నుంచి 12 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
బాలాపూర్, ముషీరాబాద్, హిమాయత్ నగర్, ఆఫిఫ్ నగర్, అంబర్ పేట ప్రాంతాల్లో దాదాపు 9 సెం.మీ నుంచి 10 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. ఆమీర పేట, హైటెక్ సిటీ, అమీర్ పేట్, బహదూర్ పుర, ప్రాంతాల్లో 7 సెం.మీ నుంచి దాదాపు 9 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నిన్న రాఖీ పండగ సందర్భంగా సోదరిమణులు తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టడానికి వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లడం... సోదరులు.. సోదరీమణుల ఇంటికి వెళ్లడం వల్ల హైదరాబాద్ లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. దీనికి తోడు భారీ వర్షం పడటంతో బయటకు వెళ్లిన వాళ్లు అల్లాడిపోయారు.
ఈ రోజు కూడా హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశాలున్నాయి. అత్యవసతమైతే తప్ప బయటకురావద్దని అధికారులు సూచించారు. జిహెచ్ఎంసిలో కంట్రోల్ రూమ్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ఏర్పాటు చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. నిన్న సాయంత్రం 7 గంటల తర్వాత నగర వ్యాప్తంగా ఒక్కసారిగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడింది. ముఖ్యంగా తూర్పు హైదరాబాద్ లో ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు పశ్చిమ హైదరాబాద్ లో కూడా భారీ వర్షాలు పడినా.. వనస్థలిపురం, అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ తదితర ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షంతో పోలిస్తే తక్కువే అని చెప్పాలి. అటు నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న నాంపల్లి, చార్మినార్, పాతబస్తీ వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయ్యాయి. అయితే గత పండగ ఉండడంతోనే బయటకు వెళ్ళినటువంటి సొంత ఊర్లకు వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు వచ్చే సమయం కూడా కావడంతో అయితే కిలోమీటర్ల మీద ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే ఏర్పడింది. విజయవాడ జాతీయ రహదారి కావచ్చు అటు వరంగల్ రహదారి కూడా పూర్తిగా స్థంభించిపోయింది. కిలో మీటరు దూరం కు గంటకు పైగా సమయం పట్టింది. మొత్తంగా పనులపై బయటకు వెళ్లిన వారికి నిన్న వరుణ దేవుడు చుక్కలు చూపించడానే చెప్పాలి.
వర్షాలకు రూడ్లపై మోకాళ్ల లోతు నీరు చేరడం అదే హైవేల పైన కూడా మోకాళ్ళ లోతు నీరు చేరడంతోనే వాహనదారులు వెళ్ళాలంటే తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. వర్షంలోనే తడుస్తూనే గమ్య స్థానాలకు చేరుకున్నారు. ముఖ్యంగా మలక్ పేట బ్రిడ్డి కింద వర్షం నీరు చేరడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది.
