Mumbai Rain: మునిగిన ముంబయి.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ.. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థకు తీవ్ర అంతరాయం..

Mumbai Rain update: దేశ ఆర్ధిక రాజధాని  ముంబయిలో  భారీ వర్షాలు కుమ్మేస్తున్నాయి. ఈ రోజు కూడా భారీ వర్షం కురుస్తుందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది ఈ నేపథ్యంలో నగరానికి ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 18, 2025, 04:27 PM IST

Mumbai Rain update: ముంబైలో శనివారం నుంచి వరుసగా భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలతో ముంబయి తడిసి ముద్దైయింది. కొన్ని ఇతర ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలోని కొన్ని జిల్లాలలో ఎల్లో, ఆరెంజ్ అలర్ట్‌లు కొనసాగుతున్నాయి.  ముంబయి నగరంలోని బోరివలి, థానే, కల్యాణ్, పోవై, సాంటాక్రూజ్, చెంబూర్, వర్లీ, నవి ముంబయి, ములుండ్, కొలాబా ప్రాంతాల్లో ఆరెంజ్ హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రాంతాలకు వాతావరణ శాఖ అందించిన నాలుగు స్థాయిల హెచ్చరికలలో మూడవ స్థాయి హెచ్చరిక ఇది. రాత్రి ముంబయిలో భారీ వర్షాలు కురవడంతో ఆరెంజ్‌  అలర్ట్  జారీ చేశారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 200 మిల్లీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదు కావడంతో, లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగిపోయాయి. రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు వర్షం కొనసాగింది. పట్టాలపై నీళ్లు నిలిచిపోవడంతో ల లోకల్ ట్రైన్లు నిలిచిపోయాయి.  ప్రజల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. 

వాతావరణ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ముంబయిలో గంటకు 5 నుండి 15 మిల్లీమీటర్ల మధ్య వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా మోస్తరు వర్షాలు, తక్కువ స్థాయి గాలి వానలు ఉండే అవకాశం ఉంది. నిన్న ఉదయం నుండి వర్షపు తీవ్రత కొంత తగ్గినప్పటికీ, మరోసారి వాతావరణం మేఘావృతంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల తీవ్రమైన వర్షం కూడా నమోదు కావొచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. భారీ వర్షాల కారణంగా  నగరంలో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ముంబయి నగర వాసులు వర్షాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. ఎంతో అవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుండి బయటకు వెళ్లోద్దని సూచిస్తున్నారు.

అధికార యంత్రాంగం కూడా ముందస్తు ఏర్పాట్లతో ముమ్మరంగా పనిచేస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో వర్షపు పరిస్థితులు ఎలా మారతాయన్నది ముంబయి నగరంలో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇవాళ మహారాష్ట్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావవరణవాఖ తెలిపింది. ఈ మేరకు  నాశిక్, ఖండాలా, భీమశంకర్ రిజర్వ్, పుణే, మహాబలేశ్వర్, కోలాపూర్, సతారా వంటి ప్రాంతాలకు రెయిన్‌ అలర్ట్‌  జారీ చేసింది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mumbai rainsmumbai rains 2mumbai rains livemumbai rains newsmumbai rains 2025

