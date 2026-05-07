/Telangana Rains: తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్ష బీభత్సం.. పంట నష్టంతో రైతుల కన్నీటిపర్యంతం

Farmers Grain Soaked In Rain: తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు చేయకపోవడంతో ఈ అకాల వర్షాలకు రైతుల ధాన్యం తడిసి ముద్దవుతోంది. కల్లాల్లో రైతులు కన్నీళ్లు పెడుతున్నారు. నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో బుధవారం వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. పెద్ద ఎత్తున గాలివాన రావడంతో సాధారణ ప్రజలతోపాటు రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వర్షం ధాటికి రైతులు కుప్పకూలిపోతున్నారు. వర్షాలకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నిర్మల్ జిల్లాలో..
ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో నిర్మల్ జిల్లా వర్షం పడింది. భైంసా పట్టణంతో పాటు డివిజన్ వ్యాప్తంగా వర్షం దంచి కొట్టింది. మధ్యాహ్నం వరకు ఎండలు తీవ్ర రూపంలో ఉండగా.. సాయంత్రం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయి చల్లబడింది. అనంతరం ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. గంటపాటు వర్షం పడడంతో భైంసాతోపాటు పరిసర గ్రామాల్లో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. అకాల వర్షంతో రైతులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. మొక్కజొన్న పంట విక్రయించడానికి కల్లాల్లో ఉంచగా.. వర్షంతో తడిచిపోయింది. కల్లాల్లో మొక్కజొన్న పంటపై టార్పాలిన్లు కప్పేందుకు రైతులు పరుగులు పెట్టారు. ప్రభుత్వం వెంటనే మొక్కజొన్న పంటను కొనుగోలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ధాన్యం కొనుగోలు చేయకపోతే ఆందోళన చేస్తామని రైతులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నిజామాబాద్ జిల్లా
అకాల వర్షం నిజామాబాద్ జిల్లాలో అతలాకుతలం చేసింది. జిల్లాలోని భీంగల్, మోర్తాడ్, కమ్మరపల్లి, వేల్పూర్ తదితర మండలాల్లో ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. గాలి తీవ్రంగా వీయడంతో పలుచోట్ల చెట్లు విరిగి రోడ్డుపై పడ్డాయి. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పలుప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు నెలకొరగడంతో అంధకారం ఏర్పడింది. భీమ్గల్ పట్టణంలో వర్షం కారణంగా రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి.
తడిసి ముద్దయిన ధాన్యం
భారీ వర్షం కారణంగా భీమ్గల్తోపాటు పరిసర గ్రామాల్లో రైతుల ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది. కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలకు ఈ వర్షం నష్టం చేకూర్చింది. ఇక కల్లాల్లో విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉంచిన ధాన్యం తడిసి ముద్దవడంతో బాధిత రైతులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వెంటనే ధాన్యం కొనుగోళ్లు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
