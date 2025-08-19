English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TS Rain School Holidays: స్కూల్స్ కు హాలీడే.. మూడు రోజులు అతి భారీ వర్షాలు..

Telangana Rain Alert School Holidays Declared: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇవాళ, రేపు అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 19, 2025, 10:18 AM IST

TS Rain School Holidays: స్కూల్స్ కు హాలీడే.. మూడు రోజులు అతి భారీ వర్షాలు..

Telangana Rain Alert School Holidays Declared: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం మరింత బలపడి, వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మధ్యాహ్నం వాయుగుండం తీరాన్ని దాటే సమయంలో ఉత్తర, ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అధికారి తెలిపారు. ములుగు జిల్లాను వర్షం ముంచెత్తింది. మంగపేటలో అత్యధికంగా 18 సెంటిమీటర్ల వర్షం కురిసింది. 

భారీ వర్షాల కారణంగా తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్‌, సిద్దిపేట జిల్లాలో స్కూల్స్‌కు హాలిడే ప్రకటించారు. కామారెడ్డి జిల్లా మద్నూర్‌, డోంగ్లీ మండలాల్లోని స్కూల్స్‌కు సెలవులిచ్చారు.  కాగా వర్షాల నేపథ్యంలో అవసరమైతే స్కూళ్లకు సెలవులు ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఇప్పటికే కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

అటు తెలంగాణతో పాటు హైదరాబాద్ లో గత అర్ధరాత్రి నుంచి వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. దీంతో రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోయి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు ట్రాఫిక్ మందకొడిగా సాగుతుంది. అవసరమైతే తప్ప బయట ప్రయాణాలు పెట్టుకోకూడదని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా మరో మూడు రోజులు పాటు తెలంగాణతో పాటు భాగ్యనగరంలో భారీ వర్షాలు ఉండనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ రోజు కూడా ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు పశ్చి తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

TS Rain School HolidaysSchool Holidays in hyderabadHyderabad RainsTelangana Rain AlertSchool holidays upto 5 days

