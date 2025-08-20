Telangana Rains: తెలంగాణను వీడని వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రాకపోకలు బంద్..

Telangana Weather Updates: తెలంగాణను వర్షాలు వీడటం లేదు. ఇవాళ ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ రోజు ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, నిర్మల్, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయంటోంది. ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది, మిగితా చోట్ల మోస్తరు వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. వర్షాల కారణంగా ఉమ్మడి వరంగల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలు వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లడంతో అల్లకల్లోలంగా మారింది. వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. రహాదారులపై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిపోనున్నాయి.
దీనికితోడు చాలాచోట్ల పంటల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో దిక్కు తోచని స్థితిలో పడ్డారు రైతులు. దీంతో పంటనష్టంపై ఆరుగాలం కష్టపడే రైతన్నలు కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
వరదలతో ఏడో రోజూ ఏడుపాయల ఆలయం జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది. ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టిన మంజీరా నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. రాజగోపురంలో ఉత్సవ విగ్రహానికి పూజలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎగువన సింగూరు ప్రాజెక్టు ఐదు గేట్లు ఎత్తడంతో ఆలయం వద్ద మంజీరా ఉధృతి కొనసాగుతోంది. గర్భగుడిలో అమ్మవారి పాదాలను తాకుతూ మంజీరా జలాలు వెళ్తున్నాయి. అటు సింగూరుకు వరద కొనసాగుతోంది. ఇన్ ఫ్లో 28వేల 169 క్యూసెక్కులు, ఔట్ ఫ్లో 43వేల 447 క్యూసెక్కులుగా ఉంది.ప్రాజెక్టు పూర్తి సామర్థ్యం 29.917 టీఎంసీలుండగా.. ప్రస్తుతం 19.078 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
