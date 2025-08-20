English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Rains: తెలంగాణను వీడని వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రాకపోకలు బంద్..

Telangana Weather Rain Updates: తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వరుణుడు వదలడం లేదు. అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఈ రోజు రేపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీంతో పలు జిల్లాలకు ఎల్లో, రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 20, 2025, 11:14 AM IST

Trending Photos

EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
6
Salary Hike
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Telangana Rains: తెలంగాణను వీడని వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రాకపోకలు బంద్..

Telangana Weather Updates: తెలంగాణను  వర్షాలు వీడటం లేదు. ఇవాళ ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.  ఈ రోజు  ఆదిలాబాద్‌, మంచిర్యాల, కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్‌, నిర్మల్‌, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయంటోంది.  ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది,  మిగితా చోట్ల మోస్తరు వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. వర్షాల కారణంగా  ఉమ్మడి వరంగల్, ఆదిలాబాద్ ‌  జిల్లాలు వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లడంతో  అల్లకల్లోలంగా మారింది. వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. రహాదారులపై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిపోనున్నాయి. 

దీనికితోడు చాలాచోట్ల పంటల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో దిక్కు తోచని స్థితిలో పడ్డారు రైతులు. దీంతో పంటనష్టంపై ఆరుగాలం కష్టపడే రైతన్నలు కన్నీరు  పెట్టుకుంటున్నారు.  ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. 

వరదలతో ఏడో రోజూ ఏడుపాయల ఆలయం జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది. ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టిన మంజీరా నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. రాజగోపురంలో ఉత్సవ విగ్రహానికి పూజలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎగువన సింగూరు ప్రాజెక్టు ఐదు గేట్లు ఎత్తడంతో ఆలయం వద్ద మంజీరా ఉధృతి కొనసాగుతోంది. గర్భగుడిలో అమ్మవారి పాదాలను తాకుతూ మంజీరా జలాలు వెళ్తున్నాయి. అటు సింగూరుకు వరద కొనసాగుతోంది. ఇన్‌ ఫ్లో 28వేల 169 క్యూసెక్కులు, ఔట్‌ ఫ్లో 43వేల 447 క్యూసెక్కులుగా ఉంది.ప్రాజెక్టు పూర్తి సామర్థ్యం 29.917 టీఎంసీలుండగా.. ప్రస్తుతం 19.078 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana weather updatesHyderabad weather updatesRain Live Updatesrain updatesWeather

Trending News