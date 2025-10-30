English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Warangal Rains Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. జలదిగ్బంధంలో వరంగల్.. భద్రకాళి ఆలయంకు రాకపోకలు బంద్.. వీడియోలు..

Warangal Rains Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. జలదిగ్బంధంలో వరంగల్.. భద్రకాళి ఆలయంకు రాకపోకలు బంద్.. వీడియోలు..

Cyclone montha Effect on Warangal: వరంగల్ నగరం అంతా కుండపోత వానకు అతలాకుతలం అయిపోయింది.  రహదారులన్ని జలమయం అయిపోయాయి. ఎక్కడ చూసిన కాలనీలు చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. దీంతో భారీగా వదరనీరు చేరడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 30, 2025, 10:56 AM IST
  • వరంగల్ లో కుండపోత వానలు..
  • అలర్ట్ జారీ చేసిన అధికారులు..

Trending Photos

Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
6
top 5 business idea
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ బంపర్ జాక్ పాట్.. అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎక్కడంటే..?
6
0
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ బంపర్ జాక్ పాట్.. అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎక్కడంటే..?
Interesting Fact: చనిపోయిన వ్యక్తి వేలిముద్రతో మొబైల్ అన్‌లాక్ అవుతుందా? అసలు నిజం ఇదే!
5
Biometric Unlock Deceased
Interesting Fact: చనిపోయిన వ్యక్తి వేలిముద్రతో మొబైల్ అన్‌లాక్ అవుతుందా? అసలు నిజం ఇదే!
Samantha: అప్పుడేమో ఇష్టంగానే అలా చేసేసి.. ఇప్పుడేమో ఇబ్బంది పడ్డానంటున్న సమంత
5
samantha
Samantha: అప్పుడేమో ఇష్టంగానే అలా చేసేసి.. ఇప్పుడేమో ఇబ్బంది పడ్డానంటున్న సమంత
Warangal Rains Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. జలదిగ్బంధంలో వరంగల్.. భద్రకాళి ఆలయంకు రాకపోకలు బంద్.. వీడియోలు..

Heavy rain lashes Warangal due to cyclone montha effect video: మొంథా తుపాన్  ప్రభావం రెండు తెలుగు  రాష్ట్రాల్లో కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా భారీ వర్షాలతో రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లు చిగురుటాకుల్లా వణికిపోతున్నాయి. రోడ్లపై పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా చెట్లు విరిగిపోయిపడ్డాయి. కరెంట్ స్థంబాలు నెలకొరిగాయి. ముఖ్యంగా నిన్న మొంథా ప్రభావంతో తెలంగాణలో భారీగా వర్షం కురిసింది. మరోవైపు  హన్మకొండ జిల్లా భీమదేవరపల్లిలో అత్యధికంగా 41.2 సెం.మీ. వర్షపాతం కురిసింది. మరికొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

చారిత్రక నగరం వరంగల్‌ ప్రధాన రహదారులతో పాటు అనేక కాలనీలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. వర్షం తగ్గుముఖం పట్టినా వరద ఉద్ధృతి తగ్గకపోవడంతో నగరవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా వరద నీటిలో 45 కాలనీలు  చిక్కుకున్నాయి. సాయిగణేశ్‌ కాలనీ, సంతోషిమాత కాలనీ, డీకే నగర్‌, ఎన్‌ఎన్‌ నగర్‌, మైసయ్యనగర్‌ వంటి ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.

 

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. పడవల సాయంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. వరంగల్ తూర్పులో ఆరు సహా నగరవ్యాప్తంగా మొత్తం 12 పునరావాస కేంద్రాలను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటివరకు 1200 మంది బాధితులను ఈ శిబిరాలకు తరలించారు.

భారీ వర్షాల కారణంగా  బొందివాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. దీంతో వరంగల్, హనుమకొండ మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంకు వెళ్లే మార్గంకూడా వరద నీళ్లువచ్చిచేరడం వల్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.  అత్యవసర సహాయం కోసం వరంగల్ బల్దియా కార్యాలయంలో 1800 425 1980 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. 

Read more: Hyderabad Srisailam road Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. కొట్టుకుపోయిన హైదరాబాద్–శ్రీశైలం హైవే.. వీడియో..

వరదల తీవ్రత దృష్ట్యా, ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో పలు కాలనీల్లో వరద నీళ్లకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Cyclone MonthaWarangal RainsHeavy Rains in Warangaltelangana rainsFloods in Warangal

Trending News