Warangal Rains Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. జలదిగ్బంధంలో వరంగల్.. భద్రకాళి ఆలయంకు రాకపోకలు బంద్.. వీడియోలు..

Heavy rain lashes Warangal due to cyclone montha effect video: మొంథా తుపాన్ ప్రభావం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా భారీ వర్షాలతో రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లు చిగురుటాకుల్లా వణికిపోతున్నాయి. రోడ్లపై పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా చెట్లు విరిగిపోయిపడ్డాయి. కరెంట్ స్థంబాలు నెలకొరిగాయి. ముఖ్యంగా నిన్న మొంథా ప్రభావంతో తెలంగాణలో భారీగా వర్షం కురిసింది. మరోవైపు హన్మకొండ జిల్లా భీమదేవరపల్లిలో అత్యధికంగా 41.2 సెం.మీ. వర్షపాతం కురిసింది. మరికొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
The tri-city region of Warangal, Kazipet, and Hanmakonda has been battered by heavy rain from Cyclone Montha, recording up to 250 mm of rainfall today, an unprecedented downpour for central Telangana.#CycloneMontha pic.twitter.com/ebcHJhKhZ6
— Naveen Reddy (@navin_ankampali) October 29, 2025
చారిత్రక నగరం వరంగల్ ప్రధాన రహదారులతో పాటు అనేక కాలనీలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. వర్షం తగ్గుముఖం పట్టినా వరద ఉద్ధృతి తగ్గకపోవడంతో నగరవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా వరద నీటిలో 45 కాలనీలు చిక్కుకున్నాయి. సాయిగణేశ్ కాలనీ, సంతోషిమాత కాలనీ, డీకే నగర్, ఎన్ఎన్ నగర్, మైసయ్యనగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.
గోపాలపూర్ చెరువుకు గండి.. నీటమునిగిన కాలనీలు
హన్మకొండ జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న గోపాలపూర్ చెరువుకు గండి పడడంతో, పూర్తిగా జలమయమైన కాలనీలు
ఇండ్లల్లోకి నీరు చేరడంతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలు pic.twitter.com/VRNDVDoAaO
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 30, 2025
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. పడవల సాయంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. వరంగల్ తూర్పులో ఆరు సహా నగరవ్యాప్తంగా మొత్తం 12 పునరావాస కేంద్రాలను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటివరకు 1200 మంది బాధితులను ఈ శిబిరాలకు తరలించారు.
భారీ వర్షాల కారణంగా బొందివాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. దీంతో వరంగల్, హనుమకొండ మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంకు వెళ్లే మార్గంకూడా వరద నీళ్లువచ్చిచేరడం వల్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. అత్యవసర సహాయం కోసం వరంగల్ బల్దియా కార్యాలయంలో 1800 425 1980 టోల్ఫ్రీ నంబర్ను ఏర్పాటు చేశారు.
వరదల తీవ్రత దృష్ట్యా, ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో పలు కాలనీల్లో వరద నీళ్లకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి.
