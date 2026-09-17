/తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో 2 రోజుల పాటు ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు..

Heavy Rains Across Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న రెండు రోజుల్లో పలుచోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ద్రోణి, ఉపరితల ఆవర్తనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. కొన్ని రోజులుగా సాధారణ వర్షపాతం నమోదైనప్పటికీ, రానున్న 48 గంటల పాటు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని అధికారులు అంచనా వేశారు.
వినాయక చవితి రోజు అంతకు ముందు రోజు దంచి కొట్టిన వర్షాలు ఒక్కసారి ముఖం చాటేశాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరిగాయి. ఉక్కబోత పెరిగింది. ఈ సమయంలో వాతావరణ శాఖ తెలంగాణకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.
పలు ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ..
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
పిడుగులు పడే అవకాశం..
వర్షాలు కురిసే సమయంలో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున చెట్ల కింద గానీ, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగ్ల వద్ద నిలబడకూడదని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరించారు. వర్షపు నీరు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉన్నందున జీహెచ్ఎంసీతో పాటు జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. రైతులు, స్థానిక ప్రజలు వాతావరణ సూచనలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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