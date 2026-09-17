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తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో 2 రోజుల పాటు ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు..

Telangana Rains: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న రెండు రోజుల్లో పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు పడనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంతేకాదు పలు ప్రాంతాల్లో బలమైన ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 17, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:04 AM IST
తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో 2 రోజుల పాటు ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు..
Image Credit: Telangana Rains (ZEE Source/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. మరో 2 రోజుల పాటు ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు..
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