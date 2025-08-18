English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్ ను ముంచెత్తిన అతి భారీ వర్షం.. స్కూళ్లకు 2 రెండు రోజులు సెలవు పొడిగింపు..

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అల్ప పీడన ప్రభావం కారణంగా విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇక నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 18, 2025, 07:53 AM IST

Hyderabad Rains: ఆదివారం రాత్రి నుంచి హైదరాబాద్ లో వర్షం దంచి కొట్టింది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు చిగురుటాకులా వణికిపోయారు. పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు రావడంతో రాత్రి కంటి మీద కునుకు లేకుండా జాగారం చేసారు పలు ప్రాంతాల ప్రజలు. ఆదివారం సెలవు కావడంతో పెద్దగా ట్రాఫిక్ జామ్ కాలేదు. సాధారణ రోజుల్లో అయివుంటే నగరం మొత్తం ఆగమాగం అయివుండేది. కానీ రాత్రి నుంచి కురిసిన వర్షం తెల్లవారుఝాము వరకు పడుతూనే ఉంది. పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షానికి చెట్ల కొమ్మలు కరెంట్ తీగలపై పడటంతో పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ అంతరాయం కలిగింది. ఇక విద్యుత్ సిబ్బంది ఎప్పటి కప్పుడు వాటిని చక్కదిద్దారు. మరోవైపు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ తో పాటు జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది.. రోడ్లపై నిలిచిన నీటిని తోడిపోసారు. 

మరోవైపు హైదరాబాద్ లో కూకట్ పల్లి హెచ్ఎంటీ హిల్స్ లో ఈ రోజు ఉదయం 7 గంటల వరకు  4.63 సెం.మీ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు మల్కాజ్ గిరి వినాయక్ నగర్ లో 4.5 సెం.మీ.. కూకట్ పల్లి గృహకల్ప..హెచ్ సీయూ, కాప్రా, కుషాయిగూడ, మియాపూర్ , శంశీగూడలో 4.1 సెం.మీ నుంచి 4.4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. 

జీడిమెట్ల, బీహెచ్ఈఎల్ రామచంద్రపురం, ఉప్పల్, మల్లాపూర్, మూసాపేట్, షేర్ లింగం పల్లిలో 3.8 సెం.మీ నుంచి 4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు యూసుఫ్ గూడ, నాంపల్లి, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, బోలక్ పూర్, చార్మినార్ సర్దార్ మహల్, చంద్రాయణ గుట్ట, ఈది బజార్, మోండా మార్కెట్, మలక్ పేట్ గంజ్ లో 3 సెం.మీ నుంచి 3.6 సెం.మీ మధ్య వర్షపాతం నమోదు అయింది.  

అటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వరంగల్ జిల్లా గౌరారంలో అత్యధికంగా 23 సెం.మీ భారీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు సిద్ది పేట జిల్లా ములుగులో 18.65 సెం.మీ..తూప్రాన్, పిట్లమ్, కౌడీ, కంగ్తీ వంటి ప్రాంతాల్లో దాదాపు 17 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది రాబోయే మరో పడు నాలుగు రోజులు తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్థానికంగా ఉండే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సెలవులను తీసుకునే విధంగా కలెక్టర్లకు డీఈవోలకు ప్రత్యేక అనుమతులు మంజూరు చేసింది. 

