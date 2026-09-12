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అల్ప పీడనం ప్రభావంతో ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు..

Heavy Rains in Telangana: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ రోజు రేపు కూడ ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Published: Sep 12, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:08 AM IST
అల్ప పీడనం ప్రభావంతో ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Telangana Rains (File Pic/Source)

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