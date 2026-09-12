/అల్ప పీడనం ప్రభావంతో ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు..

Telangana IMD Alert: తెలంగాణలో రానున్న రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. నిన్న నుంచి ఈ నెల 14 వరకు భారీ వర్షాలు పడనున్నట్టు ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు రేపు, భారీ వర్షాలు ఎక్కువగా కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దక్షిణ ఒడిశా తీరంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఉత్తర దిశగా కదులుతోంది. ఇది క్రమంగా బలహీనపడి విదర్భ ప్రాంతంలో బలహీన అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.
ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు..
దీని ప్రభావంతో తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో సెప్టెంబర్ ఈ రోజు రేపు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడొచ్చని సూచించింది.
తెలంగాణలో అత్యధిక వర్షపాతం..
కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసి 50 నుంచి 70 మిల్లీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. హైదరాబాద్తో పాటు దక్షిణ తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లోనూ ఈ రెండు రోజులు ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 12న అతిభారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని, దీంతో ప్రజలు వర్షాల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచిస్తోంది. గద్వాల, వనపర్తి, నారాయణపేట జిల్లాల్లో మాత్రం అల్పపీడనం ప్రభావం తక్కువగా ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తోంది. అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు మాత్రమే పడే అవకాశం ఉంది. ఇక హైదరాబాద్లో ఫిల్మ్ నగర్లో 2.3 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. అత్యధికంగా జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో 4.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.