Hyderabad Rains: హైదరాబాద్ లో కుండపోత వర్షం.. చెరువులా మారిన రోడ్లు..

Hyderabad Rains: భాగ్య నగరంలో నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. అంతేకాదు మూడు గంటల తర్వాత నుంచి భారీ వర్షం నగరాన్ని ముంచెత్తింది. పలు ప్రాంతాలు చెరువులను తలపించాయి. వర్షాల నేపథ్యంలో సీఎం అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. హైదరాబాద్లో హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక, ట్రాఫిక్,పోలీసు సిబ్బంది సమన్వయం చేసుకుంటూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని సూచించారు. వాగులపై ఉన్న లోతట్టు కాజ్వేలు, కల్వర్టులపై నుంచి నీటి ప్రవాహాలపైన అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. చెరువులు, కుంటలకు గండి పడే ప్రమాదం ఉన్నందున నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. ఈ మేరకు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో నిన్న సాయంత్రం నుంచి భారీ వర్షం దంచికొట్టింది. అటు జిల్లాలోనూ కురుస్తున్న కుండపోతకు పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. మెదక్లో అత్యధికంగా 17.5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నల్లగొండ డిండిలో 11.5 సెం.మీ, చేవెళ్లలో 6.7 సెం.మీ, నిర్మల్ 6.6 సెం.మీ, వనపర్తి జిల్లాల పానగల్లో 6.1 సెం.మీ, నాగరకర్నూల్ ఉప్పునుంతలలో 6 సెంటిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. చౌటుప్పల్లో 5.8, కామారెడ్డి 5.7, వికారాబాద్ 5.6, అబ్దులాపూర్మెట్ 5.4, శంకర్పల్లి 5.3 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.
హైదరాబాద్ నగరంలో వచ్చే మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. అటు నాగర్కర్నూల్, గద్వాల, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి, మెదక్, నల్లగొండ, వికారాబాద్లో వర్షం దంచికొట్టింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాబోయే మూడు రోజుల పాటు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం కురిసింది. నిమిషాల వ్యవధిలోనే రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. రహదారులపై మోకాళ్ల లోతు నీరు చేరడంతో ట్రాఫిక్ ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయింది. ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, హయత్నగర్, అబ్దుల్లాపుర్ మెట్ తదితర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో గంటన్నరపాటు కుండపోత వర్షం కురిసింది. భారీ వర్షానికి విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది.
