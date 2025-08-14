English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rain: మూసీ ఉగ్రరూపం.. డేంజర్ లో హైదరాబాద్..

Hyderabad Rain Alert: అల్ప పీడన ప్రభావంతో భాగ్య నగరంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు నగర ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ కు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణశాఖ. అటు మూసీ ఉగ్ర రూపం దాల్చడంతో పరివాహాక ప్రాంత ప్రజలు బిక్కుబిక్కు మంటున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 14, 2025, 01:42 PM IST

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!
6
Mohammad siraj
Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Hyderabad Rain: మూసీ ఉగ్రరూపం.. డేంజర్ లో హైదరాబాద్..

Hyderabad Rain Alert:  GHMC, SDRF, హైడ్రా సిబ్బంది అలర్ట్‌ అయ్యారు. అవసరమైతేనే బయటకు రావాలని ప్రజలకు సూచించారు. ఎగువ ప్రాంతం నుండి వస్తున్న భారీ వరదల నేపథ్యంలో హిమాయత్ సాగర్ పూర్తిగా నిండుకుండలా మారింది. దీంతో హిమాయత్ సాగర్ 8 గేట్లను మూడు అడుగుల చొప్పున ఎత్తి నీటిని కిందికి వదులుతున్నారు అధికారులు. ఇలాగే  వరద కంటిన్యూ అయితే  హిమాయత్ సాగర్ వారద గేట్లు అన్నింటిని ఎత్తేందుకు నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా బండ్లగూడ జాగిర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. కాలనీలు, బస్తీలు, మూసి పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. 

వికారాబాద్ జిల్లాలో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. జిల్లాలోని చెరువులు, వివిధ ప్రాజెక్టులు నిండుకుండలా కళకళలాడుతున్నాయి. కొన్ని మండలాల్లో భారీ వర్షానికి పంటలు కొట్టుకుపోయి రైతులకు నష్టం ఏర్పడింది. గత వారం రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.  రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షంతో  వాడులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.  నవాబ్ పేట్ మండలంలో అత్యధికంగా 200.8 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపా తం నమోదవగా, కుల్కచర్ల మండలంలో అత్యల్పంగా 54.4 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇలా వుండగా  జిల్లాలోని 27 మండలాల్లో సరాసరి వర్ష పాతం 153.2 మి.మీ. నమోదయ్యింది. ఈ సీజన్‌లో 304.3 మి.మీ. వర్షం కురవాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వర కు 448.8 మి.మీ. వర్షం కురిసింది.  వరద నీరు పంట పొలాలను ముంచెత్తుతుండడంతో అక్కడక్కడా పంటలు కూడా దెబ్బతినడంతో రైతులు ఆందోళనలో ఉన్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ కూడా వాతావరణశాఖ బాంబ్‌ పేల్చింది. ఇవాళ కూబా అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఈ క్రమంలోనే వికారాబాద్‌ కు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. దీంతో  జిల్లా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్  అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా ప్రజలు కూడా అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలని  సూచించారు. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
Hyderabad RainsTelangana Rain AlertSchool holidays in TelanganaSchool holidays upto 5 daysHeavy rains in Telangana

Trending News