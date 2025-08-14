Hyderabad Rain: మూసీ ఉగ్రరూపం.. డేంజర్ లో హైదరాబాద్..

Hyderabad Rain Alert: GHMC, SDRF, హైడ్రా సిబ్బంది అలర్ట్ అయ్యారు. అవసరమైతేనే బయటకు రావాలని ప్రజలకు సూచించారు. ఎగువ ప్రాంతం నుండి వస్తున్న భారీ వరదల నేపథ్యంలో హిమాయత్ సాగర్ పూర్తిగా నిండుకుండలా మారింది. దీంతో హిమాయత్ సాగర్ 8 గేట్లను మూడు అడుగుల చొప్పున ఎత్తి నీటిని కిందికి వదులుతున్నారు అధికారులు. ఇలాగే వరద కంటిన్యూ అయితే హిమాయత్ సాగర్ వారద గేట్లు అన్నింటిని ఎత్తేందుకు నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా బండ్లగూడ జాగిర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. కాలనీలు, బస్తీలు, మూసి పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.
వికారాబాద్ జిల్లాలో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. జిల్లాలోని చెరువులు, వివిధ ప్రాజెక్టులు నిండుకుండలా కళకళలాడుతున్నాయి. కొన్ని మండలాల్లో భారీ వర్షానికి పంటలు కొట్టుకుపోయి రైతులకు నష్టం ఏర్పడింది. గత వారం రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షంతో వాడులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. నవాబ్ పేట్ మండలంలో అత్యధికంగా 200.8 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపా తం నమోదవగా, కుల్కచర్ల మండలంలో అత్యల్పంగా 54.4 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇలా వుండగా జిల్లాలోని 27 మండలాల్లో సరాసరి వర్ష పాతం 153.2 మి.మీ. నమోదయ్యింది. ఈ సీజన్లో 304.3 మి.మీ. వర్షం కురవాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వర కు 448.8 మి.మీ. వర్షం కురిసింది. వరద నీరు పంట పొలాలను ముంచెత్తుతుండడంతో అక్కడక్కడా పంటలు కూడా దెబ్బతినడంతో రైతులు ఆందోళనలో ఉన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ కూడా వాతావరణశాఖ బాంబ్ పేల్చింది. ఇవాళ కూబా అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఈ క్రమంలోనే వికారాబాద్ కు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీంతో జిల్లా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా ప్రజలు కూడా అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలని సూచించారు.
