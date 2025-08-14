Mahabubnagar: భారీ వర్షాలతో పాలమూరు జిల్లాలో బీభత్సం.. ప్రాజెక్టులు కళకళ

Mahabubnagar Rains: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బుధవారం రాత్రి జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురవడంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. వరద కాలనీలలోకి చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. భారీ వర్షాలకు జాతీయ రహదారి కుంగిపోవడంతో అమరరాజా కంపెనీకి చెందిన బస్సు చిక్కుకుపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడం విశేషం. భారీ వర్షాలకు చెరువులు, కుంటలు నిండుకుండడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. చెరువులు, కుంటల దగ్గరకు ఎవరినీ వెళ్లకుండా పట్టిష్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు.
Also Read: Telangana MLC: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు.. కోదండ రామ్ ఎమ్మెల్సీ పదవి రద్దు
గతంలో జరిగినట్టు ఇలాంటి ప్రాణాలు నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. మహబూబ్నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, గద్వాల జిల్లాలలో భారీ వర్షాలకు జనజీవనం స్తంభించింది. కాలనీలలో నీళ్లు చేరి ఇళ్లల్లోకి రావడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. జడ్చర్ల సమీపంలోని ధుందుంభి వాగు ఎన్నడూ లేనివిధంగా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది.
Also Read: Harish Rao: భారీ వర్షాల వేళ హరీశ్ రావు కీలక సూచనలు.. చేయకుంటే ముప్పే?
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని కల్వకుర్తి, అచ్చంపేట, కొల్లాపూర్, నాగర్ కర్నూల్ ప్రాంతాలలో రాత్రి భారీగా వర్షం కురిసింది. దీంతో రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెరువు కట్టలు తెగి.. వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. కల్వకుర్తిలో రాత్రి ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో అధికారులు స్పందించి జేసీబీ సహాయంతో నీటిని దారి మళ్లించారు. లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమవడంతో ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. కాలు బయట పెట్టాలంటే వణికిపోతున్నారు. మరో మూడు రోజుల పాటు భారీగా వర్షాలు ఉన్నాయని హెచ్చరికలు ఉండడంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికార యంత్రాంగం సూచించింది. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని.. మట్టి ఇళ్లలో విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర చెట్ల దగ్గర ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తహసీల్దార్, పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. కల్వకుర్తి నుంచి పరివాహక ప్రాంతాల్లో రఘుపతిపేట ఉల్పర, సుద్దకల్ ప్రాంతాల్లో ధుందుబి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో పోలీసులు రహదారులను బంద్ చేశారు.
Also Read: BRS Party MLA: కాంగ్రెస్కు భారీ షాక్.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మీకి భారీ ఊరట
తెరచుకున్న సైఫన్లు
వనపర్తి జిల్లా మదనాపురం మండలం శంకరమ్మపేటలో ఉన్న సరళా సాగర్ ప్రాజెక్టు గేట్లు తెరచుకున్నాయి. ఆసియా ఖండంలోనే మొట్టమొదటి ఆటో సైఫన్ వ్యవస్థ కలిగిన ప్రాజెక్ట్ గేట్లు ఓపెన్ అయ్యాయి. నీటి సామర్థ్యం పెరిగిన వెంటనే మానవ ప్రమేయం లేకుండా ఆటోమెటిక్గా గేట్లు ఓపెన్ అవుతాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.