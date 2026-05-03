Heavy Rain: నల్లగొండలో దంచికొట్టిన వాన బీభత్సం.. నేలకూలిన చెట్లు

Heavy Rain In Nalgonda District: నల్గొండ జిల్లా నాగార్జునసాగర్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఈదురుగాలుల బీభత్సం సృష్టించింది. నాగార్జునసాగర్ నియోజకవర్గంలో భారీ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. నిడమనూర్ మండలం బంకాపురం గ్రామంలో బలమైన ఈదురుగాలులు వీయడంతో రాములు అనే వ్యక్తి ఇంటి పై రేకులు ఎగిరిపోయాయి. అనుముల మండలం అంగడి బజార్లో ఈదురుగాలులతో విద్యుత్ స్తంభం కూలిపోయింది. దీంతో గ్రామంలో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పలు ప్రాంతాల్లో రైతులు రోడ్లపై ఆరబోసుకున్న వడ్లు తడిచి ముద్దయ్యాయి. తిరుమలగిరి (సాగర్), పెద్దవూర, గుర్రంపోడు మండలాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై స్వల్ప జల్లులు కురిశాయి. ఈదురుగాలుల ధాటికి పలుచోట్ల చెట్లు, కొమ్మలు విరిగిపడి రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. వాతావరణం చల్లబడటంతో రైతులు, స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లావ్యాప్తంగా పలుచోట్ల భారీ ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. కొన్ని రోజులుగా ఎండలకు ఇబ్బందిపడ్డ ప్రజలకు కొంత ఉపశమనం కలిగింది. ఈదురుగాలులకు పలు గ్రామాల్లో ఇళ్ల పైకప్పు రేకులు ఎగిరిపోగా.. పలు చోట్ల చెట్లు, మామిడి చెట్లు కూలిపోగా.. పలు చోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో చాలా చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కోదాడ, యాదాద్రి జిల్లాలో బలమైన గాలులకు మామిడి పంట దెబ్బతింది. కాతకు వచ్చిన మామిడి కాయలు కిందపడ్డాయి.
హలియాలో బీభత్సం
హాలియాలోని వజ్రతేజ రైస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఓపెన్ ఏరియాలో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. రైస్ మిల్లులో నిలిపి ఉంచిన ధాన్యంతో కూడిన లారీలపై పట్టాలు ఎగిరిపోయాయి. దీంతో ఐకేపీ కేంద్రాల్లో ధాన్యం తడిసిపోయింది. ధాన్యం తడవకుండా కాపాడుకునేందుకు రైతులు కవర్ల కోసం పరుగులు పెట్టారు. పంట చేతికొచ్చే తరుణంలో ప్రకృతి ప్రకోపంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో రైతులు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని రైతులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
