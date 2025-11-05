Telangana Rains: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. 10 జిల్లాలకు అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణలో మళ్లీ వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. మొన్నటి మొన్న మొంథా తుపాను ఏపీతో పాటు తెలంగాణలోని ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాలను అతలాకుతలం చేసింది. అది శాంతించి కాస్త కుదరుకునే లూపే బంగాళాఖాతంలో మరో అల్ప పీడనం ఏర్పడింది. దీంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మళ్లీ భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇక నిన్న వరంగల్ జిల్లాలో భీకరమైన గాలులతో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. భారీ వర్షాలకు ఈదురు గాలులు తోడవడంతో మార్కెట్ యార్డ్ లోని కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం పూర్తిగా తడిసి ముద్దయింది. ఇక వర్షాలు కురుస్తోన్న నేపథ్యంలో మార్కెట్ యార్డ్ వాళ్లు ఎలాంటి టార్పాలిన్లు ఏర్పాటు చేయకపోవడం శోషనీయం. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించి మార్కెట్ కు తెచ్చిన ధాన్యం కళ్ల ముందే తడిసి ముద్దవడంతో రైతులు కంట కన్నీళ్లు మిగిలాయి.
మరోవైపు కోత దశకు వచ్చిన పంట కూడా చేతికి రాకుండా పోయింది. వర్షాలతో పలు పొలాలు నీట మునగడంతో పంట నష్టం తీవ్రంగా వాటిల్లింది. దీంతో ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా నవంబర్ వంటి అన్ సీజన్ లో వర్షాలు రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది. అంతేకాదు వరంగల్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలతో కాపుకు వచ్చిన పంటలు నేలపాలు కావడంతో లబోదిబో మంటున్నారు.
తెలంగాణలో ఈ రోజు కొన్ని జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు 10 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. బంగాళాఖాతంలో కోస్తాంధ్ర తీరానికి ఆనుకుని కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయంటోంది. రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేసిన జిల్లాల వాసులు అప్రమత్తంగా వుండాలంటోంది. కాగా నిన్న ఖమ్మం జిల్లా కారేపల్లిలో 7.0 సెం.మీ., నాగర్కర్నూల్ జిల్లా పెద్దూర్లో 7.0 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదయ్యిందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.
