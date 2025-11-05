English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Rains: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. 10 జిల్లాలకు అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. 10 జిల్లాలకు అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. దీంతో వాతావరణ శాఖ 10 జిల్లాలకు అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ పలు సూచనలు చేసింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 5, 2025, 08:51 AM IST

Trending Photos

Sunrisers Hyderabad IPL 2026: కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం.. ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు టీమ్ నుంచి స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్..!
7
IPL 2026 Mini Auction
Sunrisers Hyderabad IPL 2026: కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం.. ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు టీమ్ నుంచి స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్..!
Allu Sneha Reddy: హీరోయిన్లనే మించిపోయే అందం.. అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి సన్నింగ్ ఫొటోలు..!
6
Allu Sneha Reddy
Allu Sneha Reddy: హీరోయిన్లనే మించిపోయే అందం.. అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి సన్నింగ్ ఫొటోలు..!
Gajakesari Rajayoga 2025: 12 యేళ్ల తర్వాత ఈ రాశిలో అద్భుతమైన గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు మట్టిన తాకిన బంగారమే..
7
Gajakesari Rajayoga 2025 Effect
Gajakesari Rajayoga 2025: 12 యేళ్ల తర్వాత ఈ రాశిలో అద్భుతమైన గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు మట్టిన తాకిన బంగారమే..
Pan Aadhar Link: ఆధార్‌ పాన్‌ ఆన్‌లైన్‌లో లింక్‌ చేయడం ఎంతో సులువు.. స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌ ఇదే..!
5
Pan Aadhaar Link
Pan Aadhar Link: ఆధార్‌ పాన్‌ ఆన్‌లైన్‌లో లింక్‌ చేయడం ఎంతో సులువు.. స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌ ఇదే..!
Telangana Rains: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. 10 జిల్లాలకు అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణలో మళ్లీ వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. మొన్నటి మొన్న మొంథా తుపాను ఏపీతో పాటు తెలంగాణలోని ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాలను అతలాకుతలం చేసింది. అది  శాంతించి కాస్త కుదరుకునే లూపే బంగాళాఖాతంలో మరో అల్ప పీడనం ఏర్పడింది. దీంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా  మళ్లీ భారీ  వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇక నిన్న వరంగల్ జిల్లాలో భీకరమైన గాలులతో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. భారీ వర్షాలకు ఈదురు గాలులు తోడవడంతో మార్కెట్ యార్డ్ లోని కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం పూర్తిగా తడిసి ముద్దయింది. ఇక వర్షాలు కురుస్తోన్న నేపథ్యంలో మార్కెట్ యార్డ్ వాళ్లు ఎలాంటి టార్పాలిన్లు ఏర్పాటు చేయకపోవడం శోషనీయం. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించి మార్కెట్ కు తెచ్చిన ధాన్యం కళ్ల ముందే తడిసి ముద్దవడంతో రైతులు కంట కన్నీళ్లు మిగిలాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు కోత దశకు వచ్చిన పంట కూడా చేతికి రాకుండా పోయింది. వర్షాలతో పలు పొలాలు నీట మునగడంతో పంట నష్టం తీవ్రంగా వాటిల్లింది. దీంతో ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా  నవంబర్ వంటి అన్ సీజన్ లో వర్షాలు రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది. అంతేకాదు వరంగల్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలతో కాపుకు వచ్చిన పంటలు నేలపాలు కావడంతో లబోదిబో మంటున్నారు. 

తెలంగాణలో ఈ రోజు కొన్ని జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు 10 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. బంగాళాఖాతంలో కోస్తాంధ్ర తీరానికి ఆనుకుని కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయంటోంది.  రెయిన్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసిన జిల్లాల వాసులు అప్రమత్తంగా వుండాలంటోంది. కాగా నిన్న  ఖమ్మం జిల్లా కారేపల్లిలో 7.0 సెం.మీ., నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా పెద్దూర్‌లో 7.0 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదయ్యిందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. 

Also Read:​  మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

telangana rainsTelugu States Rain AlertHyderabad weather updatesrain updatesWeather Today LIVE Updates

Trending News