3 రోజులు భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..

Telangana Rain Alert: దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలు మళ్లీ ఊపందుకున్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రభావంతో ఈ నెల మొదటి వారంలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, ఋతుపవన ద్రోణి, అరేబియా సముద్రం నుంచి వీస్తున్న తేమ గాలుల ప్రభావంతో ఈ పరిస్థితులు ఉంటాయని వివరించింది.
నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర, యానాం, రాయలసీమ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకాల్, తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ నెల అయిదో తేదీ వరకూ భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్టు సమాచారం. అల్పపీడనం, ఋతుపవన ద్రోణి నేపథ్యంలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
తమిళనాడు తీరం, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, శ్రీలంక పరిసరాలు, అండమాన్ సముద్రం, పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతాల్లో అలలు ఉధృతంగా ఉంటాయని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు తెలిపారు. ఇక తెలంగాణలోని జయ శంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఇక మెదక్, సిద్ధిపేట జిల్లాల్లో జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.