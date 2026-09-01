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3 రోజులు భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..

Heavy Rains in Telangana: దేశంలో ప్రస్తుతం నైరుతి ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో మధ్యలో ఋతుపవనాలు మందకొడిగా సాగినా.. ప్రస్తుతం మాత్రం యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:19 PM IST
3 రోజులు భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..
Image Credit: Heavy Rains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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3 రోజులు భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..
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