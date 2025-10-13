English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Rains: తెలంగాణకు మరో 2 రోజులు భారీ వర్ష సూచన.. 17 జిల్లాలకు అలర్ట్..

Telangana Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో రాబోయే మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్టు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని 17 జిల్లాలకు అలర్ట్ ప్రకటించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 13, 2025, 11:10 AM IST

Telangana Rains: తెలంగాణకు మరో 2 రోజులు భారీ వర్ష సూచన.. 17 జిల్లాలకు అలర్ట్..

Telangana Rain Alert: తెలంగాణకు హైదరాబాద్ వాతావరణశాఖ మరోసారి వర్షం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. నేటి నుంచి రెండ్రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. నేడు వరంగల్, హనుమకొండ, జోగులాంబ గద్వాల, మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి, పెద్దపల్లి, జనగామ, నాగర్‌కర్నూల్, వనపర్తి, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురవనున్నట్టు తెలిపింది. 

నైరుతి రుతుపవనాలు దక్షిణ భారతదేశాన్ని మే నెలాఖరున తాకి సెప్టెంబరు 20వ తేదీ నాటికి ఉత్తర భారతదేశానికి పూర్తిస్థాయిలో చేరుకున్నాయి. అనంతరం సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ నుంచి తిరుగుముఖం పట్టాయి. ఉత్తర భారతదేశం నుంచి ప్రారంభమైన ఈ రుతుపవనాల నిష్క్రమణ ప్రక్రియ ప్రస్తుతం తెలంగాణ ప్రాంతానికి చేరుకుంది. 

ఈ నెల అక్టోబర్ 15వ తేదీ నాటికి తెలంగాణ నుంచి నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిస్థాయిలో నిష్క్రమించే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అల్ప పీడన ప్రభావంతో మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. రైతులు పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది.  

