Heavy Rains: భాగ్యనగరాన్ని ముంచెత్తిన వాన.. రోడ్లపై నిలిచిన వరద నీరు..

Heavy Rains: అర్ధరాత్రి నుంచి హైదరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తూర్పు తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో అత్యధిక వర్ష పాతం నమోదు అయింది. ఈ రోజు నుంచి మరో మూడు రోజులు పాటు ముసురుతో కూడిన వానలు పడే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఉప్పల్, ఘట్ కేసర్, వనస్థలిపురం, ఎల్బీ నగర్, మలక్ పేట, బడంగ్ పేట, చాంద్రయణ గుట్ట, లాల్ దర్వాజ, జీడిమెట్ల, కూకట్ పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్, నల్లగండ్ల, బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, పంజాగుట్టు బేగం పేట ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలకు రోడ్లపై నిలిచిపోవడంతో పలు ప్రాంతాల్లో వాహన దారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.

నల్లగండ్ల, తెల్లాపూర్, హెచ్ సీయూ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వానలు పడ్డాయి. అటు మెహదీపట్నం నుంచి అత్తాపూర్ వెళ్లే పీవీ ఎక్స్ ప్రెస్ వే రోడ్డులో భారీ వర్షం కురవడంతో విమానాశ్రాయానికి వెళ్లే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

HyderabadRains UPDATE 1 🌧️

Dear people of Hyderabad, ముసురు weather has arrived. There will be CONTINOUS SHOWERS from here on till next 3hrs. Whenever you step out, raincoat/umbrella is mandatory today. It won't be heavy, but continuously showers are expected ⚠️🌧️

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) July 23, 2025