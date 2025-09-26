English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rains Dengue Spread in Greater: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వల్ల ఎడతెరిపి లేకుండా నిన్న రాత్రి నుంచి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ వాయుగుండం రేపటితో బలపడే అవకాశం కూడా ఉందని వాతావరణ శాఖ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నెల 22న తీరం దాటనున్న వాయుగుండం కారణంగా ఈ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అయితే గ్రేటర్ పరిధిలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల డెంగీ ఫీవర్ కూడా మొదలైంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:16 PM IST

Heavy Rains Dengue Spread in Greater: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎన్నడూ లేని విధంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు భారీ ట్రాఫిక్ జామ్‌తో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాలు కూడా జలమయం అవుతున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం రేపటితో మరింత బలపడే అవకాశం కూడా ఉందని వాతావరణ శాఖ నిపుణులు చెప్తున్నారు. అయితే ఈనెల 27న తీరం దాటనుంది వాయుగుండంతో తీరం వెంబడి కూడా బలమైన ఈదురు గాలులు వీచి నేడు రేపు తెలంగాణలోని భారీ వర్షాలను కురిసే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ వర్షాల వల్ల గ్రేటర్ పరిధిలో జ్వరం డెంగీ విస్తరిస్తోంది.

గ్రేటర్ @ డెంగీ ఫీవర్..
భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో డెంగీ కేసులు గ్రేటర్ పరిధిలో పెరిగిపోతున్నాయి. దోమల పెడితే ఎక్కువ అవ్వటంతో ఈ కేసులు పెరుగుతున్నాయని దీంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులన్నీ కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఫీవర్ హాస్పిటల్ గాంధీ ఉస్మానియాకి భారీగా రోగులకు ఆడుతున్నారు. అయితే జిహెచ్ఎంసి అధికారులను నిర్లక్ష్యంతోనే దోమలు పెరిగాయని గల్లీలో ఫాగింగ్ తగ్గిందని, నామమాత్రంగానే చేస్తున్నారని అదేవిధంగా రోడ్లపై కూడా వర్షపు నీరు అలాగే నిల్వ ఉండటంతో దోమల వ్యాప్తికి కారణమవుతుందని రోగుల వాపోతున్నారు. 

 అయితే ఈ వర్షాల వల్ల డెంగీ ఫీవర్, జ్వరాలు రావడంతో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా కాచి చల్లార్చిన నీటినే తాగమని సూచిస్తున్నారు. దగ్గు, జలుబు వంటివి వేగంగా ప్రబలే అవకాశం పొంది. ఈ నేపథ్యంలో పానీపూరి వంటివి తినకూడదు. దోమల నివారణకు ఇంటి చుట్టూ నీరు నిల్వ లేకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వ్యక్తిగత శుభ్రతను కూడా పాటించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ జ్వరం ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని ఈ కాలంలో ఎక్కువ భారీ వర్షాల వల్ల జ్వరంతో పాటు శరీరాన్ని నొప్పులు వంటివి వస్తున్నాయి. 

 ఈ వర్షాల నేపథ్యంలో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. సిఎస్ తో పాటు ఉన్నతాధికారులతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. అధికారులు ఎప్పటి అప్పటి అప్రమత్తంగా ఉండాలని లోతట్టు ప్రాంతాలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యావేక్షించాలని కూడా సూచించారు. నీరు నిలిచే ప్రాంతాలను గుర్తించి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. అలాగే ప్రజలకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కూడా తలెత్తకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అయితే హైదరాబాదులో జిహెచ్ఎంసితో పాటు హైడ్రా, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Heavy rains in HyderabadTelangana Weather UpdateDengue fever outbreakHyderabad dengue casesmosquito-borne diseases

