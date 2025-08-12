English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Waragal Rain: మునిగిన వరంగల్..అత్యధిక వర్షపాతంతో అంతా ఆగమాగం..

Waragal Rain: వరంగల్ జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది.రాత్రి నుండి కుండపోతగా వర్షంకురుస్తుంది. దీంతో కాలనీలు నీట మునిగాయి.ఇళ్లల్లోకి నీరు వచ్చింది. వివేకానందకాలనీ, సాయి గణేష్ కాలనీ, మధురనగర్,శివనగర్, ఎన్టీఆర్ నగర్లు నీట మునిగాయి.ముంపు ప్రాంతంలో వరంగల్ మహానగర పాలక సంస్థఅధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 12, 2025, 12:20 PM IST

Waragal Rain: మునిగిన వరంగల్..అత్యధిక వర్షపాతంతో అంతా ఆగమాగం..

Waragal Rain: తెలంగాణలోని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాను వరుణుడు భయపెట్టాడు.  దీంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు ప్రజల తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొటున్నారు.  మరోవైపు ఇవాళ కూడా భారీ నుంచి అతి భారీవర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ బాంబు పేల్చింది.ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగానిన్న రాత్రి నుంచి కూడా భారీ వర్షం కురిసింది.  ఈ నేపథ్యంలో వరంగల్ నగరం మొత్తం పూర్తిగా జలమయంా మారింది. ఉదయం కొన్ని ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ వరంగల్ హనుమకొండ పరిధిలో ఉన్నటువంటి పలు కాలనీలో  లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ఎస్ఆర్ నగర్ వివేకానంద కాలనీసమయ నగర్, ఎన్టీఆర్ అన్న కాలనీ  ఈ ప్రాంతం మాత్రం పూర్తిగా జలమైనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.ఈ క్రమంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు తమను రక్షించాలంటూ కూడా అధికారులు వేడుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.ఈ నేపథ్యంలో నిన్న రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షం వల్ల దాదాపుగా వరంగల్ నగరంలో మాత్రం 122మిమీటర్ల వర్షపాతం అయితే నమోదయింది. అయితే వరంగల్ జిల్లా సంగంలో అత్యధిక 18 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అయితే గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కురిసిన వర్షంతో వరంగల్ జిల్లాలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు మాత్రం పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. 

ఈ క్రమంలో గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది కూడా అప్రమత్తం అయ్యారు.  ఆయాప్రాంతాలను కూడా సమీక్షిస్తున్నారు. అంతేకాదు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.  ప్రజలు అందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. మరోవైపు 24 గంటలు పనిచేసేలా ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ను విడుదల చేశారు. 

ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో అనుకోని వర్షాలతో ఇంట్లోని వస్తువులు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. ఇంట్లో ఫర్నీచర్.. నిత్యవసర వస్తువులు పూర్తిగా తడిసిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయారు. వర్షాల వలన పలు ప్రాంతాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ముఖ్యంగా  వరంగల్ నుంచి ఖమ్మం వెళ్ళేటువంటి ప్రధాన రహదారి పై నుంచి కూడా భారీగా వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. ముఖ్యంగా టూ వీలర్స్ పై ప్రయాణించే వారు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. దీంతో ట్రాఫిక్ ను మళ్లిస్తున్నారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పాఠశాలల్లో విద్యార్ధుల హాజరు శాతం బాగా తగ్గింది. 

