Telangana Rains: తెలంగాణలో నాలుగు రోజుల భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణ‌లో రానున్న నాలుగు రోజులు వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని హైద‌రాబాద్ వాతావ‌ర‌ణ కేంద్రం వెల్ల‌డించింది. ఈ మేర‌కు ఆయా జిల్లాల‌కు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 21, 2025, 07:57 AM IST

Telangana Rains: తెలంగాణలో మరో నాలుగు నాలుగు రోజులు పాటు  ఉరుములు, మెరుపుల‌తో కూడిన వాన‌లు ప‌డే ఛాన్స్ ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది.  ద‌క్షిణ అండ‌మాన్‌ని అనుకొని ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉప‌రిత‌ల ఆవ‌ర్త‌నం స‌గ‌టు స‌ముద్ర‌మ‌ట్టానికి 5.8 కిలోమీట‌ర్ల ఎత్తు వ‌ర‌కు విస్త‌రించి ఉంద‌ని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

ఉప‌రిత‌ల ఆవ‌ర్త‌న ప్ర‌భావంతో  ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్ప‌పీడ‌నం ఏర్ప‌డే అవ‌కాశం ఉంది. అది ప‌శ్చిమ-వాయువ్య దిశ‌గా క‌దులుతూ 48 గంట‌ల్లో  ప‌శ్చిమ మ‌ధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవ‌కాశం ఉంద‌ని ఐఏండీ తెలిపింది.ఇక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గురువారం వ‌ర‌కు ప‌లు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు కూడిన వర్షాలు పడుతాయని సూచించింది.

గంట‌కు 30-40 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తూ అక్క‌డ‌క్క‌డ తేలిక‌పాటి నుంచి మోస్త‌రు వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంది. గురువారం, శుక్రవారం ఉమ్మడి ఖ‌మ్మం, న‌ల్గొండ‌, మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్‌ జిల్లాల్లో అక్క‌డ‌క్క‌డ భారీ వ‌ర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంద‌ని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. మొత్తంగా నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రభావం తగ్గిన నేపథ్యంలో ఆగ్నేయ బే ఆఫ్ బెంగాల్ సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా నార్మల్ గా ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోవడంతో ఆరుగాలం కష్టించి పండించిన రైతన్నల మొఖాల్లో దిగాలు ఏర్పడింది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

telangana rainsTelugu States Rain AlertHyderabad weather updatesrain updatesWeather Today LIVE Updates

