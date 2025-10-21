Telangana Rains: తెలంగాణలో నాలుగు రోజుల భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణలో మరో నాలుగు నాలుగు రోజులు పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు పడే ఛాన్స్ ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది. దక్షిణ అండమాన్ని అనుకొని ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం సగటు సముద్రమట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించి ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అది పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ 48 గంటల్లో పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని ఐఏండీ తెలిపింది.ఇక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గురువారం వరకు పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు కూడిన వర్షాలు పడుతాయని సూచించింది.
గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తూ అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గురువారం, శుక్రవారం ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. మొత్తంగా నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రభావం తగ్గిన నేపథ్యంలో ఆగ్నేయ బే ఆఫ్ బెంగాల్ సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా నార్మల్ గా ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోవడంతో ఆరుగాలం కష్టించి పండించిన రైతన్నల మొఖాల్లో దిగాలు ఏర్పడింది.
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.