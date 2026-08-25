/ తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు IMD బిగ్ అలర్ట్..

Rain Alert for Telangana: తెలంగాణలో గత రెండు మూడు రోజులు నుంచి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ రోజు కాస్త తెరిపి ఇచ్చినట్టు తెలిపింది. ఈ రోజు తెలంగాణలో ఇవాళ ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ..
ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి, మెదక్, సిద్దిపేట, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, హన్మకొండ, వరంగల్, జనగాం, మహబూబాబాద్, నాగర్ కర్నూల్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం..
గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. అటు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ఈ సమయంలో కరెంట్ స్తంభాల దగ్గర, హోర్డింగుల వద్ద చెట్ల వద్ద నిల్చొరాదని తెలిపారు. మరోవైపు కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. హైదరాబాద్లో కూడా నిన్న రాత్రి నుంచి వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. దీంతో రాష్ట్ర ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
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