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తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు IMD బిగ్ అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణలో ఈ రోజు భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంతేకాదు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 25, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:42 AM IST
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు IMD బిగ్ అలర్ట్..
Image Credit: Telangana Alert (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు IMD బిగ్ అలర్ట్..
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