Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /వానల బీభత్సం.. నిజామాబాద్, జగిత్యాల సహా 5 జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు బంద్..!!

వానల బీభత్సం.. నిజామాబాద్, జగిత్యాల సహా 5 జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు బంద్..!!

Telangana Heavy Rains: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంలో పలు జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు పాఠశాలలు, విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నిజామాబాద్, జగిత్యాల సహా 5 జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.  దీనికి బదులుగా ఆగస్టు 8వ తేదీన రెండో శనివారం వర్కింగ్ డే ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 30, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:02 AM IST
వానల బీభత్సం.. నిజామాబాద్, జగిత్యాల సహా 5 జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు బంద్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సాదాసీదా బస్ డ్రైవర్.. కానీ ఇంట్లో చూస్తే రూ.20 కోట్ల క్యాష్, 15KGల గోల్డ్..!!
20 Crore Cash 15kg Gold Seized Bengal35 min ago
2
Ramayana trailer1 hr ago
3
Uday krishna reddy1 hr ago
4
Gold Rate Today1 hr ago
5
TTD High Alert2 hrs ago