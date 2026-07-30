/వానల బీభత్సం.. నిజామాబాద్, జగిత్యాల సహా 5 జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు బంద్..!!

Schools Holiday: వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం కారణంగా ఉత్తర తెలంగాణలోని అనేక జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గత 48 గంటలుగా కరుస్తున్న కుండపోత వర్షాల కారణంగా జనజీవనం ఎక్కడిక్కడే స్తంభించింది. వాగులు, కుంటలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రా, కొమురం భీం అసిఫాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ హరిత గురువారం జిల్లాలోని పాఠశాలలు, విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. ములుగు జిల్లా మేడారంలో జంపన్న వాగు పొంగిపొర్లుతుండటంతో స్నానానికి దిగిన ఘట్కేసర్ కు చెందిన భక్తుడు గల్లంతయ్యాడు. కన్నాయిగూడెంలో అత్యథిక వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది. వరద బాధితుల కోసం అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.
అటు జగిత్యాల జిల్లాలోని రాయికల్, బీర్పూర్ తదితర మండలాల్లో అత్యధికంగా 9 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది. మరోవైపు సరిహద్దుల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా పెన్ గంగా నది ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుంది. దీంతో అసిఫాబాద్ జిల్లా బెజ్జూర్, తిర్యానీ మండలాల్లో 12 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా పరిధిలోని ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు 46,410 క్యూసెక్కుల భారీ ఇన్ ఫ్లూ వస్తుండటంతో అధికారులు గాయత్రి, నంది పంప్ హౌస్ ల నుంచి బాహుబలి మోటార్లను ఉపయోగించి మిడ్ మానేరు జలాశయానికి నీటిని తరలిస్తున్నారు. అత్యవసరం అయితే తప్పా ప్రజలు, పిల్లలు ఇంటి నుంచి బయటకు రావద్దని జిల్లా యంత్రాంగాలు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా సింగరేణి కాకతీయ ఓపెన్ కాస్ట్ 2,3 గనుల్లో రోజుకు సుమారు 20వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయిందని అధికారులు తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని బోరాజ్ మండలం తర్నం వద్ద వాగు పొంగిపోర్లుతోంది. దీంతో ఆదిలాబాద్, మహారాష్ట్ర మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. వాహనాలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో మళ్లించగా.. ఎవరు కూడా వాగు దాటే ప్రయత్నం చేయకూడదని పోలీసులు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వేములవాడ నియోజకవర్గంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా మూలవాగు ఉద్రుతంగా ప్రవహిస్తోంది. మల్లారం ఫీడర్ వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో మిడ్ మానేరు రిజర్వాయర్ నిండుతోంది. వర్షాల కోసం ఎదురుచూసిన రైతన్నలు ఈ వర్షాలతో సంతోషిస్తున్నారు. కామారెడ్డి జిలాల్లో కూడా గత మూడు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దోమకొండ ఎడ్లకట్ట వాగు, నిజాంసాగర్ నల్లవాగు షేర్ ఖాన్ పల్లి వాగు, లింగంపేట పెద్దవాగు పొంగి పొర్లి ప్రవహిస్తున్నాయి. కల్యాణి రిజర్వాయర్ లో వరద ప్రభావంతో రెండు గేట్ల నీటిని ఎత్తి దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.
నిజామాబాద్ జిల్లాకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలెర్టు జారీ చేయగా.. పలు మండలాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సిరికొండ మండలం కొండూరు వాగు ప్రవాహంతో రోడ్డు కోతకు గురైంది. చెరువులు, కుంటలు వర్షపు నీటితో నిండిపోతున్నాయి. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ సూచిస్తున్నారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలోపైన పేర్కొన్న జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు. జగిత్యాల, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో ఈరోజు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండనుంది. దీనికి బదులుగా ఆగస్టు 8వ తేదీన రెండో శనివారం వర్కింగ్ డే ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook