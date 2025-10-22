Telangana Rains: కుండపోత వానలు.. ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు..

Telangana Rains: వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అంతేకాదు పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు పడే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది మధ్యాహ్నం వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శుక్రవారం వరకు పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు కూడిన వర్షాలు పడుతాయని సూచించింది.
గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తూ అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గురువారం, శుక్రవారం ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాలకు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించాయి.
ఇప్పటికే దీపావళికి నిన్నటి వరకు కొన్ని ఏరియాల్లో అక్కడి జిల్లా కలెక్టర్లు సెలవులు ప్రకటించారు. మరోవైపు భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఆరు గాలం శ్రమించే రైతులు అప్రమత్తతో మెలగాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం కోతకు వస్తున్న పంటలు చేతికి రాకుండా పోతాయనే బాధలో ఉన్నారు. మరోవైపు ఇప్పటికే కోతకు వచ్చే పంటల విషయంలో ఏదైనా నష్టం సంభవిస్తే.. పరిహారం ఇస్తామని ఆయా జిల్లా నోడలు అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో నల్గొండ, ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో ఆయా స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి.. జిల్లా విద్యాధికారులు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
