Telangana Rains: తెలంగాణ పై క్లౌడ్ బరస్ట్.. 2 రోజులు బయటకు రావొద్దు..

Telangana Rain Alert: తెలంగాణకు భారీ వర్షం ముంచుకొస్తుంది. ఇప్పటికే గత ఐదారు రోజులుగా కురుస్తోన్న వర్షాలకు తోడు.. బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం ఏర్పడటంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కురనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 13, 2025, 10:40 AM IST

Telangana Rain Alert:  తెలంగాణలో ఈ రోజు నుంచి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ ప్రజలకు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఈ రోజు నుంచి మరో రెండు రోజులు..ఆకాశానికి చిల్లు పడేలా క్లౌడ్ బరస్ట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో భారీ  వర్షాలు పడనున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం స్కూల్లకు సెలవులు ప్రకటించింది. అటు ఐటీ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచి పని చేసుకోనివ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 

మరోవైపు  తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఇవాళ భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 5 జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌, 9 జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది వాతావరణశాఖ. యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబ్‌నగర్‌, హనుమకొండ, జనగామ, వరంగల్‌ జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. పెద్దపల్లి, కరీంనగర్‌, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, సిద్దిపేట, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంటూ వాతావరణశాఖ ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్‌, వరంగల్‌, హనుమకొండ, మహబూబ్‌నగర్‌, జనగామ, ములుగు, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే వీలుందని తెలిపింది. దీంతో ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

అయితే కొన్ని స్కూళ్లు మాత్రం ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఉల్లంఘిస్తూ వర్షాల నేపథ్యంలో స్కూల్లకు రాని పిల్లలతో పాటు టీచర్లను వేధిస్తోంది. విద్యార్ధులకు ఇంటర్నల్ మార్కులు.. ఉపాధ్యాయులకు జీతాలు కట్ చేస్తామని బ్లాక్ మెయిల్ కు దిగుతున్నారు. ప్రభుత్వ విద్యాశాఖాధికారులు ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటించని స్కూళ్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఉపాధ్యాయులు, పేరేంట్స్ కోరుతున్నారు. 

మరోవైపు ఐటీ కంపెనీలు కూడా ప్రభుత్వం చెబితే మేం వినేది ఏంటి అన్న తరహాలో ప్రవర్తిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం నుంచి ఫ్రీగా భూమి తీసుకొని ఐటీ కంపెనీలు పెట్టిన వాళ్లు..ప్రభుత్వం చెబుతున్నా వినకుండా తమ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఆప్షన్ ఇవ్వడం లేదు. కావాలనే వర్షాల్లో భారీ ట్రాఫిక్ నడమ తమ ఉద్యోగులు ఆఫీసులకు రావాల్సిందే అని హుకుం జారీ చేస్తున్నాయి. ఎమర్జీన్సీ సేవలు మినహా ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో మానత్వం పట్టించుకోకుండా ప్రవర్తిస్తున్న ఐటీ కంపెనీలపై ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయా కంపెనీల ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు. 

