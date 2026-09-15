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వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. తెలంగాణలో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్..

Telangana Rains: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో గత రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ రోజు కూడా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:46 AM IST
వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. తెలంగాణలో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్..
Image Credit: Heavy Rains (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. తెలంగాణలో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్..
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