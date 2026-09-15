/వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. తెలంగాణలో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్..

Weather Alert: తెలంగాణలో గత రెండు మూడు రోజులుగా అల్ప పీడన ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. ఆదివారం అర్ధరాత్రి నుంచి సోమవారం కొన్ని చోట్ల ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురిసాయి. మహబూబా బాద్లోని కే సముద్రంలో అత్యధికంగా 19 సెం.మీ వరకు భారీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. శనివారం ఉదయం వరకు చుక్క నీరు పారని చోట ఒక్కసారిగా వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లాయి. పలు చోట్ల పంటలు ఎండిపోయే స్థితి నుంచి మళ్లీ మొలక్కెత్తే స్థితి రావడంతో రైతన్న కళ్లలో ఆశలు చిగురించాయి. అంతుకాదు పలు చోట్ల భూగర్భ జలాల రీ ఛార్జ్ అయినట్టు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ రోజు కూడా భారీ వర్షాలు..
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, వరంగల్, హన్మకొండ, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ కూడా జారీ చేసింది. ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు పిడుగులతో కూడిన వర్షలు పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
పొంగిపొర్లుతున్న చెరువులు, కుంటలు..
నిన్న జనగామ, హన్మకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో పలు జిల్లాల్లో చెరువులు, కుంటలు నిండి పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఎల్నినో కారణంగా వర్షాలు కురవక ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు ఈ వర్షాలు కాస్త ఊరటను కలిగిస్తున్నాయి.
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