Heavy Rains: తెలుగు రాష్ట్రాలను వీడని వానలు.. మరో రెండు రోజులు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Heavy Rains in Two Telugu States: బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలంగాణతో పాటు ఏపీలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అంతేకాదు మరో రెండు రోజులు కూడా తెలుగు రాష్ట్రాలను వర్షాలు ముంచెత్తనున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 1, 2025, 05:25 AM IST

Heavy Rains: తెలుగు రాష్ట్రాలను వీడని వానలు.. మరో రెండు రోజులు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Heavy Rains in Telangana Andhra Pradesh:  తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.  వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి జిల్లాల‌తో పాటు న‌ల్గొండ‌, సూర్యాపేట‌, ఖ‌మ్మం, భ‌ద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, మ‌హ‌బూబాబాద్ జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల భారీ వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని పేర్కొన్నారు. అల్పపీడ‌నం కార‌ణంగా తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో నిన్న రాత్రి పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసాయి. అదే విధంగా హైద‌రాబాద్ లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలిక‌పాటి నుండి మ‌ధ్యస్థంగా వర్షం పడింది. ఇక గ‌త కొద్దిరోజులుగా తెలంగాణ‌లో వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వ‌ర్షాల కార‌ణంగా రాష్ట్రంలోని ప‌లు జ‌లాశ‌యాలు నిండిపోయాయి. న‌దులు సైతం ఉధృతంగా ప్రవ‌హిస్తున్నాయి. 

మరోవైపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాబోయే మూడు గంటల్లో అతిభారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ సూచించింది. అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ, జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఏపీఎస్‌డీఎంఏ రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఏలూరు, ఎన్టీఆర్‌, కృష్ణా, గుంటూరలో మోస్తరు వర్షాలు పడ్డాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు అధికారులు.

నిన్న కర్నూలు జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాల కు ఇద్దరు మృత్యువాత పడ్డారు. ఎమ్మిగనూరు మండలం గుడికల్ గ్రామం లో కురిసిన భారీ వర్షానికి గోడ కూలి తండ్రి కొడుకు మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. దీంతో ఆ కుటుంబం లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. గుడికల్ గ్రామంలో నివాసం ఉంటున్న లక్ష్మి ఇద్దరు కుమారులు ఓ మనవడు తో కలసి  ఓ పూరి గుడీసెలో నివాసం ఉంటున్నారు. పక్కనే మట్టి మిద్దె ఉంది.  భారీ వర్షానికి పాత గోడ కూలి గుడిసె మీద పడింది. దీంతో పెద్ద కుమారుడు  నాగరాజు, నరసింహులు మృతి చెందారు.  మరో ఇద్దరు లక్ష్మి, రాజు కు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. గమనించిన స్థానికులు ఇద్దరిని చికిత్స నిమిత్తం  ఎమ్మిగనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

