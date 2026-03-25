Heavy Rains: కుండపోత వానలు.. 2 రోజులు బిగ్ అలర్ట్..

Telangana Weather Update: వాతావరణ శాఖ వివరాల ప్రకారం, ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా ఏపీ, తెలంగాణలో రాబోయే రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు పడే అవకాశముంది. ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడుతాయని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.తెలంగాణలో వర్షాల ప్రభావం కనిపిస్తోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే వర్షపాతం నమోదవగా, రాబోయే రోజుల్లో మరింతగా పెరిగే అవకాశముందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.
ఉరుములు, మెరుపులు, గాలులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. రెండు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, పలు జిల్లాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, వరంగల్, హనుమకొండ, సిద్దిపేట, వికారాబాద్ జిల్లాలో మోస్తరు వర్షాలు పడుతాయని సూచించారు.
సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తూ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఈ ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఆదిలాబాద్ నుంచి రంగారెడ్డి వరకు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు, ఈదురుగాలులు ప్రభావం చూపవచ్చని తెలిపారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.