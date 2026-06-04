Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Heavy Rains: తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో దంచికొట్టిన వర్షం.. రేపు, ఎల్లుండి కూడా వర్షాలు

Heavy Rains: తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో దంచికొట్టిన వర్షం.. రేపు, ఎల్లుండి కూడా వర్షాలు

Heavy Rains In Warangal Kamareddy And Nirmal Districts: వర్షాకాలం సమీపిస్తున్న వేళ అప్పుడే వరుణుడు తెలంగాణను పలకరిస్తున్నాడు. వేసవికాలం ముగింపునకు రావడంతో వర్షాకాలం ప్రభావం మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే రెండు, మూడు జిల్లాల్లో వర్షం దంచికొట్టింది. రేపు కూడా భారీ వర్షాలు పడతాయని సమాచారం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 04, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:22 PM IST
Heavy Rains: తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో దంచికొట్టిన వర్షం.. రేపు, ఎల్లుండి కూడా వర్షాలు
Image Credit: Heavy Rains

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Harish Rao: భారతదేశంలో 6 డీఏలు పెండింగ్‌లో పెట్టిన రాష్ట్రం ఇదే.. రేవంత్ సర్కారుపై
Harish Rao1 hr ago
2
KS Bharat Retirement1 hr ago
3
Lalit Modi1 hr ago
4
Army Captain Proposal1 hr ago
5
telangana rains1 hr ago