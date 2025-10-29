Warangal and Hanamkonda Rains Video: వరంగల్, హన్మకొండలకు రెడ్ అలర్ట్.. కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలు... వీడియో..

Heavy rains lashes in Warangal hanamkonda and kazipet: మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా చిగురుటాకుల్లా వణికిపోతున్నాయి. తాజాగా.. తెలంగాణలోని పలుజిల్లాల్లో దీని ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. గత కొన్నిగంటలుగా వరంగల్, హన్మకొండలలో కుండపోతగా వర్షం కురుస్తుంది. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని జలమం అయిపోయాయి. ఎక్కడ చూసిన కూడా వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. బస్టాండ్ లో నడుము లోతు వరకు నీళ్లు వచ్చి చేరింది. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని వాతావరణ కేంద్ర అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. దీంతో వరంగల్, హన్మకొండ, ఖాజీపేట పరిధిలో రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేస్తు కలెక్టర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
జనగామ, మహబూబాబాద్, హన్మకొండ, వరంగల్ జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. అత్యధికంగా వరంగల్ జిల్లా కల్లెడలో అత్యధికంగా 34 సెంటీమీటర్ల వర్షంపాతం నమోదైంది. ఆ తర్వాత వరంగల్ జిల్లా కాపులకనపర్తిలో 25.23, రెడ్లవాడలో 24.63, ఉరుసులో 233.7, సంగెంలో 23.48 సెంటీమీటర్ల వర్షం పడింది. పట్టాలపైకి భారీగా వరద చేరడంతో రైళ్లరాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. దాదాపు రెండు అడుగుల మేర నీరు నిలిచిపోయింది. రైల్వేట్రాక్పై నీరు నిలిచిపోవడంతో గోల్కొండ ఎక్స్ప్రెస్ను నిలిపివేశారు.
ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు బస్సుల్లో పంపుతున్నారు. మరో వైపు మహబూబాబాద్లో కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ ఐదుగంటల పాటు నిలిచిపోయింది. ట్రాక్పై నీరు తగ్గకపోవడం వరంగల్కు తిప్పిపంపి.. రైలును దారి మళ్లించారు. గుండ్రాతిమడుగు నుంచి వరంగల్కు కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ను తిప్పి పంపారు.
ప్రయాణికులకు ఆహార పానియాలను పోలీసులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందించాయి. మానవతా సహాయం అందించిన పోలీసులను డీజీపీ అభినందించారు. పాకాల చెరువు పొంగడంతో గార్ల, మద్దివంచ, రామపురం గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వట్టివాగు పొంగడంతో కేసముద్రం-గూడురు మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భారీ వర్షాలకు హన్మకొండ బస్టేషన్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది.
మొంథా తుపాన్ వరంగల్, హన్మకొండల్లోజిల్లా కలెక్టర్ శారద రెడ్అలర్ట్ ను జారీచేశారు. వరంగల్ , హనుమకొండ జిల్లాల్లో.. టోల్ ఫ్రీనంబర్ లను ఏర్పాటు చేశారు. 1800 425 3424,9154225936, 18004251115. అదే విధంగా.. గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యలయంలో.. 1800 425 1980, 9701999676, విద్యుత్ సమస్యలకు.. 1800 425 0028 టోల్ ఫ్రీ నంబరును అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు.
