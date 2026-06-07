/Telangana: తెలంగాణకు వాన గండం.. రాబోయే వారం రోజులు భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్!

Telangana Rain Forecast: ఎండల తీవ్రతతో అల్లాడుతున్న తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని శుభవార్త చెప్పేసింది.. రాష్ట్రంలోని ప్రవేశించిన నైరుతి రుతుపవనాలు వేగంగా విస్తరించడంతో.. రాగల వారం రోజులపాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలతో పాటు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రదేశాల్లో వర్షాలు విపరీతంగా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి.. ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వారి రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది..
ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..
ఋతుపవనాల కదలికలు బలంగా ఉండడంతో సోమవారం వరకు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేరుకుంది. ఈ మేరకు కొన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ను కూడా జారీ చేసింది. ఉత్తర మధ్య తెలంగాణ లోని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాతో పాటు కరీంనగర్, పెద్దపెల్లి, కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలైన.. హైదరాబాద్తో పాటు రంగారెడ్డి, వికారాబాద్ లకు కూడా ఈ అలర్ట్ వర్తిస్తుందని తెలిపింది. దీంతోపాటు దక్షిణ తెలంగాణ మహబూబ్నగర్ నుంచి నాగర్ కర్నూలు, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ, గద్వాల జిల్లాలో కూడా ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేయడం విశేషం.. ఈ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములతో పాటు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని.. ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు..
వర్షం పడే సమయంలో వాతావరణం లో తీవ్ర మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని వారి హెచ్చరించారు. పాత భవనాలతో పాటు హోల్డింగులు, బలమైన చెట్ల కింద ఎవరు ఆశ్రయం పొందవద్దని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ సూచించింది. అయితే, వర్షాలు పడినప్పటికీ పగటిపూట నమోదయ్యే గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతల్లో పెద్ద మార్పులు ఏమి ఉండకపోవచ్చు అని వాతావరణ కేంద్రం స్పష్టం చేసింది..
రుతుపవనాల ప్రభావం..
నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం తెలంగాణపై బలంగా ఉందని.. వారం రోజులపాటు వర్షాలు దంచి కొట్టబోతున్నాయని.. రైతులతో పాటు ప్రయాణికులు వాతావరణ హెచ్చరికలను గమనించి తమ పనులను ప్లాన్ చేసుకోవాలని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. ఋతుపవనాల రాకతో సాగు పనులకు సిద్ధమవుతున్న రైతుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ వర్షాలు విత్తనాలు వేయడానికి ఎంతో అనుకూలంగా మారతాయని వ్యవసాయ శాఖ నిపుణులు సైతం చెబుతున్నారు. మరోవైపు గత కొన్ని రోజులుగా ఉక్కపోతతో సతమతమవుతున్న హైదరాబాద్ నగరవాసులకు ఈ వాన పెద్ద ఊరట నివ్వబోతోంది..
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