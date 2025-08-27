English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rains in Kamareddy Video: కామారెడ్డిలో కుండపోత వాన.. కొట్టుకుపోయిన రైల్వే ట్రాక్.. 12 రైళ్లకు తీవ్ర అంతరాయం.. వీడియో వైరల్..

Heavy rains in Kamareddy: కామారెడ్డిలో ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షంలో రైల్వేట్రాక్ పూర్తిగా కొట్టుకునిపోయింది. ఈక్రమంలో తిమ్మారెడ్డి పరిధిలో కొంత మంది కార్మికులు వరద నీళ్లలో చిక్కున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 27, 2025, 02:56 PM IST
  • తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దంచి కొడుతున్న వానలు..
  • కామారెడ్డి, హైదరాబాద్ రూట్ బంద్..

Trending Photos

Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
School Holidays in September: స్టూడెంట్స్ ఎగిరి గంతేసే వార్త.. సెప్టెంబర్ ఏకంగా 15 రోజులుగా పైగా సెలవులు..
5
School holidays
School Holidays in September: స్టూడెంట్స్ ఎగిరి గంతేసే వార్త.. సెప్టెంబర్ ఏకంగా 15 రోజులుగా పైగా సెలవులు..
Heavy Rains in Kamareddy Video: కామారెడ్డిలో కుండపోత వాన.. కొట్టుకుపోయిన రైల్వే ట్రాక్.. 12 రైళ్లకు తీవ్ర అంతరాయం.. వీడియో వైరల్..

Railway track washed away in kamareddy due to heavy rains: బంగాళా ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో భారీగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు అన్ని జలమయం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కామారెడ్డిలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

కామారెడ్డి , సికింద్రాబాద్ పరిధిలోని రైల్వే ట్రాక్ వరద నీళ్లకు కొట్టుకుని పోయింది. ఈ క్రమంలో 12 రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.    అంతే కాకుండా.. నేషనల్ హైవే 44 వద్ద భిక్నూర్ సమీపంలోని టోల్ ప్లాజా నీళ్లతో నిండిపోయింది. కామారెడ్డి సికింద్రాబాద్, నిజామాబాద్ తిరుపతి రైళ్లు రద్దు చేశారు. కాచిగూడ మెదక్ రైలునుకూడా అధికారులు రద్దుచేశారు.  మరోవైపు.. తిమ్మారెడ్డి వద్ద కళ్యాణివాగు భీకంగా పొంగిపొర్లుతుంది.

 

దీని సమీపంలో..కొంత మంది కార్మికులు వరద నీటిలో చిక్కుకున్నారు. డీసీఎంలో అమర్చిన వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి మరీ సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే కామారెడ్డిలో అన్నిస్కూళ్లు, కాలేజీలకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. కామారెడ్డి, హైదరాబాద్ నేషనల్ హైవే మార్గం మూసివేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

రైల్వేట్రాక్ ఘటనపై కేంద్ర మంత్రి ఆరా..

భారీ వర్షాలతో కామారెడ్డి జిల్లాలో పలు గ్రామాలు నీట మునడంపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఆరా తీశారు. ఈ క్రమంలో.. ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం లో ఘటనపై కలెక్టర్ కు ఫోన్ చేసి కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రమాద బాధితులను ఆదుకునేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిద్ధంగా ఉన్నారని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.

తక్షణమే అవసరమైన సాయం అందించాలని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ను కేంద్ర మంత్రి ఆదేశించారు. జిల్లా కలెక్టర్ తో సమన్వయం చేసుకుని సహాయ చర్యల్లో నిమగ్నమవ్వాలని కేంద్ర మంత్రి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్ ను కోరారు.

Read more: Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..

మరోవైపు సిరిసిల్ల జిల్లాలోని గంభీరావుపేట సమీపంలో గేదెలను మేపడానికి వెళ్లి ఎగువ మానేరు వద్ద చిక్కుకున్న 5గురు వ్యక్తుల్నికాపాడాటానికి కూడా కేంద్ర మంత్రి యుద్దప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ను ఆదేశించారు. దీనికి జిల్లా కలెక్టర్ సైతంసానుకూలంగా స్పందించారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KamareddyHeavy RainsRailway track washed awayunion minister bandi sanjaykamareddy news

Trending News