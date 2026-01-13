Panthangi Toll Plaza: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా గ్రామాలకు వెళ్లే వారి వాహనాలతో రహదారులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఇప్పటికే శని, ఆదివారాలు పెద్ద సంఖ్యలో వెళ్లగా సోమవారం కూడా వాహనదారులు పెద్ద ఎత్తున వెళ్లారు. దీంతో హైదరాబాద్ – విజయవాడ జాతీయ రహదారి వాహనాలతో నిండిపోయింది. సంక్రాంతి పండగ సందర్బంగా విజయవాడ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ కొనసాగుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున స్వగ్రామాల బాట పట్టడంతో హైదరాబాద్ – విజయవాడ జాతీయ రహదారి వాహనాలతో కిక్కిరిసిపోయింది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా పరిధిలోని పంతంగి టోల్ ప్లాజాల వద్ద తెల్లవారుజామున నుంచి ఒక్కసారిగా ఎక్కువ వాహనాలు రావడంతో 3 కిలోమీటర్లు ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద మొత్తం 16 టోల్ బూత్లలో విజయవాడ వైపు ప్రయాణించే వాహనాల కోసం 11 టోల్ బూత్లను అధికారులు తెరిచారు. దీంతో వెంటనే టోల్ ఫీజు చెల్లించి వాహనదారులు వెళ్తున్నారు. కొర్లపహాడ్ టోల్ ప్లాజా వద్ద ఆరు బూత్లను తెరచిన అధికారులు విజయవాడ వైపు త్వరగా వాహనాలు వెళ్లేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఎక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తూ వాహనాలు త్వరగా వెళ్లేందుకు చేస్తున్నారు.
వాహనాల సంఖ్య అధికంగా ఉండటంతో పంతంగి కొర్లపహాడ్ టోల్ ప్లాజా వద్ద సుమారు 3 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. వాహనదారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టోల్ ప్లాజా సిబ్బంది హ్యాండ్ స్కానర్ల సహాయంతో వేగంగా టోల్ వసూలు చేస్తూ వాహనాలను పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. జాతీయ రహదారిపై ఎక్కడికక్కడ వాహనాలు బారులు తీరిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఐదు రోజులుగా హైదరాబాద్ – విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై సుమారు ఆరు లక్షల యాభై వేల వాహనాలు రాకపోకలు జరిగినట్లు సమాచారం. అంటే లక్షల సంఖ్యలో ప్రజలు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే ధోరణి మంగళవారం కూడా పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు వెళ్తుండడంతో టోల్ సిబ్బందిని పెంచి వేగంగా వాహనాలు వెళ్లేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
