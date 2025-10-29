Hyderabad Floods: ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ల గేట్లు ఓపెన్.. భాగ్యనగరానికి ముంచుకొస్తోన్న ముప్పు..

Hyderabad Floods:హైదరాబాద్లోని జంట జలాశయాలైన గండి పేట (ఉస్మాన్ సాగర్), హిమాయత్ సాగర్ లు నిండుకుండల్లా మారాయి. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు చేరుతుండడంతో జలమండలి అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ జలాశయాల గేట్లు ఎత్తి వరద నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. రీసెంట్ గా హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ నిండిపోతున్న సమయంలో అధికారులు మిన్నకుండిపోయారు. దీంతో పూర్తిగా నిండిన తర్వాత హడావుడిగా గేట్లు ఓపెన్ చేయడంతో మూసీ పరివాహాక ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. చరిత్రలో ఎన్నడు లేనట్టుగా హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న ఎంజీబీఎస్ బస్ స్టాండ్ నీట మునగడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు.
అంతేకాదు మూసీ పరివాహాక ప్రాంతాలైన మలక్ పేట, మూసారం బాగ్ వంటి ప్రాంతలు నీట మునిగాయి. సరైన సమయంలో సరైన విధంగా స్పందించకపోవడంతో ఈ అనర్ధం దాపురించింది. దీంతో తాజాగా అధికారులు అలాంటి ముప్పులు వాటిల్లకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాదు హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ ల నీటి విడుదలలో ఎలాంటి జాప్యం చేయకుండా యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకోవడంలో అధికారులు అప్రమత్తతతో వ్యవహరించడంతో హైదరాబాద్ కు పెను ప్రమాదం బారిన పడకుండా చేశారు.
తాజాగా కురుస్తోన్న వర్షాలకు రెండు జంట జలాశయాలకు వరద నీరు చేరుతుంది. దీంతో అధికారులు ఉస్మాన్ సాగర్ 10 గేట్లు ఎత్తి 2700 క్యూసెక్కుల నీటిని.. అటు హిమాయత్ సాగర్ మూడు గేట్లు ఎత్తి 2900 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నట్లు జలమండలి అధికారులు తెలిపారు. ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి భారీగా నీటి విడుదల చేయడంతో నార్సింగ్, మున్సిపాలిటీ మంచిరేవుల మధ్య ఉన్న కల్వర్టుపై నుంచి నీరు పారుతోంది. దీంతో అధికారులు ఈ కల్వర్టుపై నుంచి రాకపోకలు నిలిపివేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.
