Pending Traffic Challan: పెండింగ్‌ ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం

High Court Notice To Telangana Police On Pending Traffic Challan Vehicle Seize: ట్రాఫిక్‌ చలాన్ల వ్యవహారంపై గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలను బేఖాతర్‌ చేసిన తెలంగాణ పోలీసులపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో తెలంగాణ డీజీపీ, మాజీ డీజీపీతోపాటు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 1, 2026, 05:39 PM IST

Pending Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ పెండింగ్‌ చలాన్లపై గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలను ఉల్లంఘించిన తెలంగాణ పోలీసులపై హైకోర్టు తప్పుబట్టింది. స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఉన్నా ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు, తెలంగాణ పోలీసులు ఉల్లంఘించారని ఆరోపణలు రావడంతో ఈ అంశం హైకోర్టుకు చేరింది. పిటిషన్లు చేసిన వాదనలను విన్న హైకోర్టు తెలంగాణ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులతోపాటు కొత్త డీజీపీ, పాత డీజీపీలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ట్రాఫిక్ పెండింగ్ చలాన్లు వ్యవహారంపై హైకోర్టు గతంలో కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. పెండింగ్  చలాన్‌లు ఉంటే వాహనాలు  సీజ్ చేయరాదని జనవరి 20వ తేదీన హైకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చినా కూడా ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు వాహనాలు సీజ్‌ చేస్తున్నారు. దీంతో కోర్టు ధిక్కరణ కింద డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, మాజీ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ జోయల్ డేవిస్‌లకు హైకోర్టు నోటీసులు అందించింది.

హైకోర్టు తీర్పులకు విరుద్ధంగా ఏప్రిల్ 9వ తేదీన మల్లికార్జున అనే వ్యక్తి బైక్‌ను పోలీసులు సీజ్ చేశారు. దీంతో కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్‌ను అతడు దాఖలు చేశాడు. హోమ్ శాఖ సెక్రటరీ, డీజీపీ, ట్రాఫిక్ అదనపు సీపీ, రవాణా శాఖ కమిషనర్‌లను పిటిషన్‌లో ప్రతివాదులుగా చేర్చాడు. పెండింగ్  చలాన్లు ఉంటే వాహనాలు  సీజ్ చేయరాదని జనవరి 20న ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను ప్రత్యేకంగా పిటిషనర్‌ ప్రస్తావించారు. కోర్టు ఉత్తర్వులను పోలీసులు ఉల్లంఘించారని పిటిషన్‌లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
 
కోర్టు ఉత్తర్వులను ట్రాఫిక్ పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదని న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్ ఆరోపించారు. వాహనం ఆర్సీ బుక్‌ను ఎం వాలెట్‌లో చూపించినా ట్రాఫిక్ పోలీసులు అంగీకరించడం లేదని న్యాయవాది విజయ్ గోపాల్ వివరించారు. ఈ అంశంపై హైకోర్టు ప్రతివాదులకు నోటిసులు జారీ, కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణ వచ్చే నెల 19వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.

డీజీపీ నియామకంపై విచారణ
తెలంగాణ పూర్తిస్థాయి డీజీపీగా సీవీ ఆనంద్‌ నియామకంపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. సీవీ ఆనంద్‌ను రెగ్యులర్ డీజీపీగా నియమించినట్లు ఏజీ కోర్టుకు వివరించారు. పూర్తి స్థాయి డీజీపీ నియామకం జీఓ ప్రతిని అడ్వకేట్ జనరల్ కోర్టుకు సమర్పించారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీఓని పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు.. డీజీపీగా పనిచేసిన బి శివధర్ రెడ్డి తాత్కాలిక డీజీపీ నియామకం చట్టబద్ధమా కాదా అనే అంశంపై తరువాత నిర్ణయం తీసుకుంటామని హైకోర్టు తెలిపింది. ఈ విషయంలో శివధర్ రెడ్డి తరఫు న్యాయవాది వాదనలు విన్న తరువాతే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని న్యాయస్థానం పేర్కొంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

