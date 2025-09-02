English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kaleshwaram Project: హైకోర్టులో కేసీఆర్, హరీష్ రావులకు స్వల్ప ఊరట.. సీబీఐ విచారణకు బ్రేక్..

High Court Big Relief to KCR Harish Rao on CBI Enquiry: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పై  హైకోర్టులో కేసీఆర్, హరీష్ రావులకు స్పల్ప  ఊరట లభించింది. పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించిన హైకోర్టు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 2, 2025, 12:25 PM IST

Kaleshwaram Project: హైకోర్టులో కేసీఆర్, హరీష్ రావులకు స్వల్ప ఊరట.. సీబీఐ విచారణకు బ్రేక్..

High Court Big Relief to KCR Harish Rao on CBI Enquiry: 2014లో తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాకా.. నీళ్లు, నిధులు, నియామాకాలపై దృష్టి పెట్టింది. అందులో భాగంగా మిషన్ కాకతీయ చేపట్టి పాత చెరువులను పున:రుద్దరించే కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. అంతేకాదు తెలంగాణలో కేసీఆర్ వచ్చే వరకు నీళ్లకు ప్రజలకు ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలున్నాయి. వీటిలో దృష్టిలో పెట్టుకునే తన కలల ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరంకు శ్రీకారం చుట్టారు. అందులో భాగంగా సుందిళ్ల, అన్నారం, మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ లను కట్టారు. అయితే గత ఎన్నికల ముందు ఈ బ్యారేజ్ లలో ఒకదాని పిల్లర్లు కుండిపోవడం కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి పెద్ద మచ్చ తీసుకొచ్చింది. అంతేకాదు కుంగిపోయిన పిల్లర్ల ప్లేస్ లో కొత్త పిల్లర్స్ వేసినా.. ప్రయోజనం లేదని మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కూల్చి కట్టాల్సిందే అని సాగునీటి ప్రాజెక్టు నిపుణులు చెప్పిన మాట. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరంపై రిటైర్డ్ జడ్జి పీసీ ఘోష్ తో ఓ కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కమిషన్ ముందు కేసీఆర్, హరీష్ రావు హాజరై వివరణ ఇచ్చుకున్నారు. 

ఈ నేపథ్యంలో కాళేశ్వరం అనేది అంతరాష్ట్రీయ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి.. కాళేశ్వరంపై పూర్తి స్థాయి విచారణను సీబీఐకు అప్పగిస్తూ క్యాబినేట్ తీర్మానం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో దానిపై స్టే కోరుతూ హరీష్ రావు .. హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో కోర్టు కాళేశ్వరం నివేదికపై సీబీఐ విచారణకు బ్రేక్ వేస్తూ తీర్పు నిచ్చింది. దీనిపై తదుపరి విచారణను అక్టోబర్ 7కు వాయిదా వేసింది.  తదుపరి విచారణ వరకు వీళ్లపై  ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దన్న హైకోర్టు . 

మరోవైపు రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానంలో అడ్వకేట్ జనరల్ టెక్నికల్ గా జవాబు ఇచ్చారు. తమ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరంపై  సిబిఐ దర్యాప్తు కోరింది పిసి గోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా కాదు అని తెలిపారు ఏజీ. NDSA రిపోర్టు తోపాటు విజిలెన్స్ రిపోర్టులను ఆధారంగా చేసుకుని సిబిఐ దర్యాప్తు కోరామన్న హైకోర్టుకు తెలిపిన అడ్వకేట్ జనరల్. పిసీ గోష్ కమిషన్ నివేదిక ఫైండింగ్స్ ఆధారంగా చర్యలు తీసుకోవద్దని కోరిన కేసీఆర్ హరీష్ రావు న్యాయవాదులు.ఈ నేపథ్యంలో పిసి గోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా కేసీఆర్ హరీష్ రావు పై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దని ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశించింది. 

