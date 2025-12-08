English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Amrapali: ఆమ్రపాలికి మరో బిగ్ షాక్.. క్యాట్ ఉత్తర్వులపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు....

Telangana high court on Amrapali petition:  తెలంగాణ హైకోర్టు ఆమ్రపాలికి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. క్యాట్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై స్టేను విధించింది. ఆరువారాల్లో కౌంటర్ ను దాఖలు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 8, 2025, 02:38 PM IST
High court stays on cat order over ias Amrapali petition: సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిణి ఆమ్రపాలీకి తెలంగాణ హైకోర్టులో ఊహించని ట్విస్ట్ ఎదురైంది. ఆమ్రపాలిని తెలంగాణాకు కేటాయిస్తూ ఇటీవల సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యున్ (CAT) ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీనిపై డీవోపీటీ హైకోర్టులో సవాల్ చేసింది. దీనిపై విచారించిన హైకోర్టు ధర్మాసనం క్యాట్  ఉత్తర్వులపై  స్టే విధించింది. ఈ క్రమంలో క్యాట్ ఉత్తర్వులను నిలిపివేస్తూ న్యాయస్థానం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

దీనిలో  కౌంటర్ ధాఖలు చేయాల్సిందిగా ఆరువారాలకు హైకోర్టు ధర్మాసనం పిటిషన్ ను వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు ఆదేశాలు ప్రస్తుతం  ఐఏఎస్ అధికారి ఆమ్రపాలికి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చినట్లైంది.  ఐపీఎస్ ఆమ్రపాలిని ఏపీకి అలాట్ చేస్తు గతేడాది అక్టోబర్ లో డీవోపీటీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Read more:Harish rao Video: రేవంత్ రెడ్డి నిన్ను ప్రజలు ఫుట్ బాల్ ఆడతారు..!.. హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

ఈ క్రమంలో డీవోపీటీని  ఐఏఎస్ అధికారిణి క్యాట్ లో సవాల్ చేసింది.అయితే.. ఐఏఎస్ హరికిరణ్ తో స్వాపింగ్ లో భాగంగా ఆమ్రపాలిని క్యాట్  తెలంగాణకు కేటాయించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై డీవోపీటీ మరల హైకోర్టులో అప్పీల్ చేయగా స్టే ను విధిస్తు హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 

మరోవైపు.. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఐఏఎస్ ఆమ్రపాలిని హెచ్ఎండీ జాయింట్ కమిషనర్, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్‌గా నియమించింది. ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా.. డీవోపీటీ ఆదేశాల మేరకు ఏపీ కేడర్‌కు బదిలిపై వెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఆమ్రపాలీ.. ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఏపీ టూరిజం అథారిటీ సీఈవోగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

 

