KCR House High Tension: తెలంగాణ ప్రతిపక్ష నేత.. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ దగ్గర తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అసెంబ్లీకి రాని ప్రతిపక్ష నేత తన శాసన సభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ నేతలు కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ను ముట్టడిస్తామని చెప్పడంతో పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు అలర్ట్ అయ్యాయి. వెళ్లే మార్గంలో వెయ్యి మందికి పైగా పోలీసులతో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేసి, ఫామ్హౌస్ పరిసరాల్లో కంచె ఏర్పాటు చేశారు. అన్ని మార్గాలను దిగ్బంధించి, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా చర్యలు చేపట్టారు. డీఐజీ చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పోలీసు బలగాలు మోహరించాయి.
కాంగ్రెస్ పార్టీకి ధీటుగా రంగంలోకి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు..
ఫామ్హౌస్కు సమీపంలోని ప్రాంతాల్లో సుమారు మూడు కిలోమీటర్ల మేర వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. దీంతో ఎర్రవల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీగా పోలీసు బందోబస్తు కొనసాగుతోంది.మరోవైపు బీఆర్ఎస్కు చెందిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకులు సుమారు 150 మంది పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు చేపట్టనున్న ముట్టడి ప్రయత్నాలను అడ్డుకుంటామని వారు హెచ్చరించారు.
పోలీసుల అదుపులో బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం నేతలు..
కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ ఆందోళనకు దిగడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా పోలీసులు పలువురు బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి నాయకులను అదుపులోకి తీసుకుని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించారు. ప్రస్తుతం ఎర్రవల్లితో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రత కొనసాగుతోంది. 144 సెక్షన్ విధించారు పోలీసులు.
కేసీఆర్ ఇంటికి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు..
ఎర్రవల్లి ఫాం హౌస్ను కాంగ్రెస్ నేతలు ముట్టడించడంపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో అసెంబ్లీ నుంచి ఎర్రవెల్లి కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్కు బిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు బయల్దేరారు. హకీంపేట వద్ద బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కాన్వాయ్ను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
ఎర్రవల్లి వెళ్లేందుకు పర్మిషన్ లేదని పోలీసులు తెలపడంతో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు వాగ్వాదానికి దిగారు. పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ కాలినడకన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎర్రవల్లికి బయలుదేరారు. ఎర్రవల్లి ఫాంహౌస్ వద్దకు ఎంత మంది పోలీసులు, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు వస్తారో రండి తేల్చుకుందాం అంటూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సవాల్ విసిరారు.
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