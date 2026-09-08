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గజ్వేల్‌‌లోని కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ దగ్గర తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. 144 సెక్షన్ విధింపు..

High Tension At KCR Form House: కేసీఆర్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎర్రవల్లిలోని ఆయన ఫామ్‌హౌస్‌ను ముట్టడిస్తామని పిలుపునివ్వడంతో మార్కుక్ మండలంలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో ఎర్రవల్లి ప్రాంతం పోలీసు కోటను తలపిస్తోంది. ఫామ్‌హౌస్ చుట్టూ భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:25 PM IST
గజ్వేల్‌‌లోని కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ దగ్గర తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. 144 సెక్షన్ విధింపు..
Image Credit: KCR House Tension (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గజ్వేల్‌‌లోని కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ దగ్గర తీవ్ర ఉద్రిక్తత.. 144 సెక్షన్ విధింపు..
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